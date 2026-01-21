Credencial única de salud: ¿Cuándo y en dónde iniciará el registro?

Próximamente, el Gobierno de México pondrá en marcha el proceso de credencialización del Servicio Universal de Salud, una nueva identificación que busca garantizar el derecho a la atención médica en las instituciones públicas del país. El anuncio fue realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien subrayó que el objetivo es que todas las personas que viven en México cuenten con esta credencial antes de que concluya el año.

Esta nueva credencial permitirá a la población acceder de forma más ágil y ordenada a los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el ISSSTE, el IMSS Bienestar, los servicios médicos de las Fuerzas Armadas y los Institutos Nacionales de Salud, así como a los sistemas estatales en aquellas entidades que aún no se integran plenamente al IMSS Bienestar.

Qué documentos se necesitan para el registro

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que el proceso de credencialización se realizará en los 32 estados del país mediante un amplio despliegue territorial, con 14 mil servidoras y servidores de la nación, más de 2 mil 300 módulos y casi 10 mil estaciones para la toma de datos. El trámite se llevará a cabo de lunes a sábado, en un horario de 9:00 a 17:00 horas.

Para personas mayores de edad, los documentos requeridos son:

Identificación oficial con fotografía.

CURP.

Comprobante de domicilio.

En el caso de menores de edad, será necesario presentar:

Acta de nacimiento con CURP del menor.

Comprobante de domicilio.

Identificación oficial con CURP del padre, madre o tutor.

El registro se organizará mediante un calendario basado en la letra inicial del primer apellido. Para niñas, niños y adolescentes, podrán acudir el día que corresponda al padre, madre o tutor. Durante el trámite se revisará la documentación, se recabará la firma de consentimiento para el uso de datos personales, un número de contacto, además de la toma de fotografía y huellas dactilares.

Una vez concluido el registro, la credencial impresa podrá recogerse aproximadamente seis semanas después, tras recibir una notificación vía mensaje SMS o una llamada desde el número 079.

Cuándo y dónde inicia el registro

El registro comenzará el 2 de marzo en entidades como Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. A partir del 23 de marzo, se sumarán estados como Ciudad de México, Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Quintana Roo, entre otros y concluirá el registro el 31 de diciembre.

Para qué servirá la credencial única de salud

La presidenta Sheinbaum explicó que esta credencial permitirá a la población identificar de inmediato su derechohabiencia, conocer la unidad médica que le corresponde y acceder a su expediente clínico mediante un código QR. Dicho expediente estará resguardado en una base de datos protegida y facilitará el intercambio de información entre instituciones de salud.

La credencial contará con una versión física, que incluirá datos como nombre completo, CURP, sexo, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, tipo de sangre y condición de donador de órganos, así como códigos QR con información de derechohabiencia y la unidad de atención más cercana. Además, habrá una versión digital, disponible a partir de abril en la App MX, con los mismos datos y la clínica asignada.

