Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reportó desde redes sociales que México trasladó a 37 criminales de alto impacto desde el Centro Federal y de Readaptación Social (Cefereso), El Altiplano, hacia Estados Unidos .

Los operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país fueron trasladados vía aérea al Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT).

Comunicado del funcionario en redes sociales. X / @OHarfuch

La acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional. A solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se estableció el compromiso de no solicitar la pena de muerte.

Dichas personas fueron llevadas a las ciudades de:

Washington

Houston

Nueva York

Pensilvania

San Antonio

San Diego

El traslado se realizó a bordo de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas. Harfuch aseveró que tras este operativo binacional, ya son 92 criminales de alto impacto enviados a EU durante la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum .

Los enviados a EU

Entre las personas trasladadas se encuentran:

Ricardo González Sauceda , alias "El Ricky", líder regional del Cártel del Noreste con zona de operación en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Fue trasladado a San Antonio, Texas .

, alias "El Ricky", líder regional del con zona de operación en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Fue trasladado a . Pedro Inzunza Noriega , alias "El Señor de la Silla", padre de Pedro Inzunza Coronel, segundo al mando del Cártel de los Beltrán Leyva . Fue trasladado a San Diego, California .

, alias "El Señor de la Silla", padre de Pedro Inzunza Coronel, segundo al mando del . Fue trasladado a . Juan Pablo Bastidas Erenas , alias "Payo Zurita", operador logístico del Cártel de los Beltrán Leyva . Colaboró con Fausto Isidro Meza Flores, alias "Chapo Isidro" y Óscar Manuel Gastélum, alias "El Músico" líder y lugarteniente de dicha organización. Fue trasladado a San Diego, California .

, alias "Payo Zurita", operador logístico del . Colaboró con Fausto Isidro Meza Flores, alias "Chapo Isidro" y Óscar Manuel Gastélum, alias "El Músico" líder y lugarteniente de dicha organización. Fue trasladado a . Armando Gómez Núñez , alias "Delta1", líder de los Deltas, perteneciente al Cártel Nueva Generación . Fue trasladado a Dulles, Washington .

, alias "Delta1", líder de los Deltas, perteneciente al . Fue trasladado a . Daniel Alfredo Blanco Joo , alias "El Cubano", operador logístico del Cártel del Pacífico , encargado del tráfico de estupefacientes a Estados Unidos, es considerado objetivo prioritario del FBI. Fue trasladado a Houston, Texas .

