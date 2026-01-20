Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reportó desde redes sociales que México trasladó a 37 criminales de alto impacto desde el Centro Federal y de Readaptación Social (Cefereso), El Altiplano, hacia Estados Unidos.Los operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país fueron trasladados vía aérea al Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT). La acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional. A solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se estableció el compromiso de no solicitar la pena de muerte.Dichas personas fueron llevadas a las ciudades de:El traslado se realizó a bordo de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas. Harfuch aseveró que tras este operativo binacional, ya son 92 criminales de alto impacto enviados a EU durante la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum.Entre las personas trasladadas se encuentran:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * FF