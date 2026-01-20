Martes, 20 de Enero 2026

México traslada a 37 criminales de alto impacto a Estados Unidos

La lista de las personas enviadas no ha sido revelada por la autoridad federal

Por: Fabián Flores

La acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional. X / @OHarfuch

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reportó desde redes sociales que México trasladó a 37 criminales de alto impacto desde el Centro Federal y de Readaptación Social (Cefereso), El Altiplano, hacia Estados Unidos.

Los operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país fueron trasladados vía aérea al Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT).

 Comunicado del funcionario en redes sociales. X / @OHarfuch
La acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional. A solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se estableció el compromiso de no solicitar la pena de muerte.

Dichas personas fueron llevadas a las ciudades de:

  • Washington
  • Houston
  • Nueva York
  • Pensilvania
  • San Antonio
  • San Diego

El traslado se realizó a bordo de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas. Harfuch aseveró que tras este operativo binacional, ya son 92 criminales de alto impacto enviados a EU durante la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Los enviados a EU

Entre las personas trasladadas se encuentran:

  • Ricardo González Sauceda, alias "El Ricky", líder regional del Cártel del Noreste con zona de operación en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Fue trasladado a San Antonio, Texas.
  • Pedro Inzunza Noriega, alias "El Señor de la Silla", padre de Pedro Inzunza Coronel, segundo al mando del Cártel de los Beltrán Leyva. Fue trasladado a San Diego, California.
  • Juan Pablo Bastidas Erenas, alias "Payo Zurita", operador logístico del Cártel de los Beltrán Leyva. Colaboró con Fausto Isidro Meza Flores, alias "Chapo Isidro" y Óscar Manuel Gastélum, alias "El Músico" líder y lugarteniente de dicha organización. Fue trasladado a San Diego, California.
  • Armando Gómez Núñez, alias "Delta1", líder de los Deltas, perteneciente al Cártel Nueva Generación. Fue trasladado a Dulles, Washington.
  • Daniel Alfredo Blanco Joo, alias "El Cubano", operador logístico del Cártel del Pacífico, encargado del tráfico de estupefacientes a Estados Unidos, es considerado objetivo prioritario del FBI. Fue trasladado a Houston, Texas.

FF

