El uso descontrolado de Ozempic para adelgazar acaba de encender las alarmas en el Tec de Monterrey: científicos advierten que usar este fármaco para la diabetes como una "solución fácil" carece de estudios de seguridad y puede detonar graves riesgos sin un estricto protocolo médico.

Durante el quinto Congreso Internacional de Investigación sobre Obesidad 2026 del Tecnológico de Monterrey, especialistas abordaron el desarrollo de tratamientos contra la obesidad, como el uso de Ozempic, y enfatizaron que estos medicamentos "no son la cura", sino herramientas que deben complementarse con acompañamiento médico, ejercicio y una alimentación adecuada.

Durante su conferencia, la directora científica de Valo Health, Karin Conde Knape, explicó que los medicamentos para perder peso existen desde la década de 1930 con el uso del dinitrofenol, una sustancia que originalmente fue desarrollada para combatir el cáncer, aunque posteriormente se identificaron efectos secundarios graves.

En entrevista, Conde Knape explicó que el riesgo en cualquier uso de medicamento es "cómo se están usando las dosis para tener un beneficio aquí y ahora", debido a que los pacientes buscan una solución fácil.

¿Qué es el Ozempic y por qué se usa de forma arbitraria para la obesidad?

De acuerdo con la página oficial de Ozempic, este es un medicamento inyectable que sirve para mejorar el nivel de azúcar (glucosa) en la sangre en adultos con diabetes tipo 2; sin embargo, en los últimos meses muchas personas lo han utilizado para bajar de peso .

"El problema en la obesidad por muchos años es que los pacientes quieren alguna solución fácil, tomar una medicina, no tener que moverse, comer lo que quieran y eso no existe", detalló la investigadora.

La directora de Valo Health mencionó que el ingrediente activo de Ozempic y de Wegovy es la misma molécula, es decir, semaglutida; la diferencia entre ambos son las dosis en que se utiliza, por lo que es "arriesgado estarlo usando así nada más".

Karin Conde comentó que "ese medicamento (Ozempic) es para diabetes y debe utilizarse para ello", además de que el tratamiento tiene que emplearse de manera gradual debido a que "los efectos secundarios van disminuyéndose si se utiliza de manera adecuada".

La semaglutida, en el caso de obesidad, provoca un efecto en el cerebro que ayuda a disminuir la sensación de hambre, mientras que para la diabetes mantiene un efecto en el páncreas, disminuyendo el nivel de glucosa .

Por lo que detalló que Ozempic "es un medicamento que sí tiene mucho beneficio, pero también tiene que utilizarse bajo las reglas y los protocolos para los que ha sido desarrollado".

Sin estudios de seguridad sobre Ozempic en obesidad

De acuerdo con la directora científica, la obesidad es un problema complejo, por lo que, en un contexto ideal, un paciente debería estar acompañado de un tratamiento psicológico, emocional, físico, nutricional y médico, no solo de un medicamento.

"Ozempic usa dosis estudiadas para pacientes que tienen diabetes; yo creo que hay que tener cuidado con cómo están utilizando el medicamento fuera de la prescripción, por ello es importante el acompañamiento médico", reveló Conde Knape.

Por lo que detalló que, al ser desarrollado con el propósito de ayudar a pacientes con diabetes, "no existen los datos de seguridad para entender que utilizarlo como ese switch que prendes y apagas por múltiples ciclos vas a poder seguir respondiendo de la misma manera o vas a poder seguir teniendo el mismo beneficio".

Es decir, que "un medicamento fuera de los protocolos y de las áreas donde fue desarrollado, no existen los datos para probar su eficacia y seguridad", aseveró.

Herramienta médica para el acompañamiento de obesidad

"Ozempic puede ser un apoyo para los pacientes que manejen su peso, pero no es la solución y no es, como digo, nada más para que lo uses ahorita y lo dejes y lo vuelvas a usar y lo dejes; no fue desarrollado con ese propósito", declaró la directora científica.

De acuerdo con Karin Conde Knape, se debe aprender nuevos hábitos y apoyarse en herramientas como los medicamentos; sin embargo, existen otros medicamentos para poder llevar y manejar la enfermedad mejor.

"Es importante entender que ese medicamento es para diabetes y debe utilizarse para diabetes , y están las dosis más altas que son para obesidad. Y entonces la dinámica es cómo evitar que la gente lo utilice para obesidad cuando es para diabetes, pues eso es algo que va a ser difícil", aseguró.

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