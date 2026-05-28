El salto de Andrés Manuel López Beltrán, "Andy", a una candidatura oficial por primera vez rompe el pacto de abstención con su padre y marca el inicio formal de la dinastía López Obrador rumbo a 2027, un movimiento estratégico que redefinirá el control del bastión morenista en Tabasco.

Andrés Manuel López Beltrán, exsecretario de organización de Morena, afirmó que su padre, el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), está "más que de acuerdo" y "lo hizo muy feliz" el hecho de que competirá por el cargo de diputado federal en Tabasco .

Así lo declaró en entrevista con la estación de radio 89.7 FM "La Grande de Tabasco" en la mañana de ayer miércoles. "Llevo más de 15 años haciendo política y es interesante que es la primera vez que voy a ser candidato a un puesto de elección popular", comentó.

El pacto entre AMLO y "Andy"

Explicó que ambos tenían un acuerdo consistente en que no iba a contender por algún cargo público mientras su papá estuviera en funciones . "Él se encuentra en total retiro de la política desde (hace) más de un año y medio, y creí que por primera vez era justo participar en la elección de 2027", dijo.

López Beltrán agregó que platicó con López Obrador sobre su aspiración política, "está más que de acuerdo y lo hizo muy feliz, además, que mi decisión fuera que voy a iniciar mi carrera política en Tabasco".

“Andy” no inició su trayectoria antes para no tener ventaje de su nombre

Aclaró que en caso de que hubiera comenzado su trayectoria política a la par que su padre era mandatario federal le habría dado una ventaja debido a llevar su nombre y apellido . "Ahora estoy contendiendo en igualdad de condiciones con los demás", consideró.

A la pregunta de si competiría por la gubernatura de Tabasco en 2030, lo descartó por el momento porque la falta desarrollarse políticamente, no lo descarta, pero quiere enfocarse en ser diputado.

De acuerdo con un comunicado emitido el pasado 25 de mayo, el puesto por el cual Andrés Manuel López Beltrán participará en el proceso electoral del próximo año es Diputado Federal por el VI Distrito Electoral Federal del Estado de Tabasco, que comprende los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa.

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