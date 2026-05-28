El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, enfrenta uno de los momentos más críticos de su carrera política tras acudir a declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR). El mandatario estatal fue interrogado sobre los presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa que le imputan las autoridades de Estados Unidos , un escenario que ha provocado un distanciamiento radical por parte de la dirigencia y figuras clave de Morena.

A diferencia de otros episodios de crisis dentro del partido oficialista, en esta ocasión imperó el silencio y el aislamiento político hacia el gobernador sinaloense.

El origen de las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa

La comparecencia de Rocha Moya ante las autoridades federales se deriva de los señalamientos del gobierno estadounidense, los cuales apuntan a una supuesta negociación con el crimen organizado. De acuerdo con el análisis del periodista Carlos Loret de Mola en su columna de opinión, la gravedad de las imputaciones radica en que el mandatario presuntamente "se asoció con el Cártel de Sinaloa para que lo hicieran gobernador a cambio de cederles el mando del Estado".

A pesar de la magnitud de la investigación, el proceso se ha llevado a cabo bajo un estricto hermetismo, lejos de los reflectores mediáticos y de las movilizaciones de apoyo que suelen caracterizar a la militancia de la llamada Cuarta Transformación.

Morena aplica "voto de silencio" y elude respaldar a Rocha Moya

La reacción interna en Morena ha sido de absoluto distanciamiento. No se registraron mítines de apoyo, posicionamientos en el Congreso ni comunicados firmados por el bloque de gobernadores de la formación política en respaldo a su homólogo de Sinaloa.

Según Loret de Mola, la estrategia actual del oficialismo consiste en desvincularse públicamente del mandatario estatal para evitar el costo político de las investigaciones en curso .

"Nadie fue a apoyarlo, a aplaudirlo ni a arengarlo. Nadie se quiere tomar la foto con Rocha Moya. Y si había fotos antes, las están borrando. Llevan un mes en una depuración frenética de las redes sociales del morenismo".

Con sarcasmo, en su trabajo de este día, el periodista imagina un escenario ficticio donde Rocha Moya es cobijado por su partido, pero nada de eso es real.

Además, el columnista subraya que este comportamiento evidencia una contradicción de fondo en la narrativa partidista frente a las presiones de agencias extranjeras: "Saben que las acusaciones de Estados Unidos son ciertas y saben que están tratando de engañarnos a todos con un discurso de soberanía que en realidad es un discurso de impunidad", afirma.

El contraste con la oposición: El caso de Maru Campos en Chihuahua

El aislamiento de Rocha Moya contrasta con la estrategia de defensa que ha adoptado la oposición en casos de confrontación con el Gobierno federal. El periodista compara la situación de Sinaloa con lo ocurrido en Chihuahua tras los señalamientos contra la gobernadora panista Maru Campos, acusada de permitir la operación de la CIA en su territorio.

A diferencia del repliegue morenista, la estructura del Partido Acción Nacional (PAN) optó por el cobijo público a su funcionaria. Loret de Mola destaca esta asimetría institucional como el reflejo de la crisis ética que se vive en el partido gobernante ante el caso Sinaloa:

"En Morena, nadie quiere ser rochista. Pequeña diferencia que dice mucho".

Hasta el momento, la dirigencia nacional de Morena no ha emitido una postura oficial respecto al estatus político de Rubén Rocha Moya ni sobre el avance de las indagatorias de la FGR.

Con información de Carlos Loret de Mola

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