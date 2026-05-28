La Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene bajo vigilancia una zona de baja presión ubicada en el océano Pacífico, frente al estado de Baja California Sur, debido a que presenta un 20% de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC), el sistema se ubica al suroeste de la península. Aunque de momento no tiene posibilidades de convertirse en ciclón durante las próximas 48 horas, su potencial aumenta a 20% en el periodo de siete días. Las autoridades mantienen un monitoreo constante y confirman que, por ahora, no representa un riesgo inmediato para las costas mexicanas, por lo que no hay alertas activas.

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Temporada de huracanes 2026: Pronóstico para el Pacífico

Las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución del sistema debido al inicio de la temporada de huracanes 2026 en el océano Pacífico, la cual comenzó oficialmente el pasado 15 de mayo.

La formación de zonas de baja presión es común durante este periodo, aunque no todas evolucionan a tormentas tropicales o huracanes. Por ello, las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta únicamente a los reportes oficiales y evitar compartir información no confirmada.

En las últimas semanas, autoridades meteorológicas señalaron que para este año se espera una actividad ciclónica por encima del promedio histórico en la vertiente del Pacífico mexicano.

Según los pronósticos dados a conocer, se prevé la formación de entre 18 y 21 sistemas con nombre durante la temporada 2026 en esta cuenca.

ESPECIAL / Conagua

¿Cuántos huracanes mayores se esperan en México en 2026?

Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), detalló el pronóstico esperado para la temporada.

"De estos 18 a 21 sistemas con nombre, tendríamos entre nueve y 10 tormentas tropicales; tendríamos entre cinco y seis huracanes categoría 1 y 2, y entre cuatro y cinco huracanes categoría 3, 4 o 5", explicó el funcionario.

Las autoridades señalaron que el incremento en la actividad ciclónica está relacionado con las variaciones en la temperatura superficial del mar. El calor acumulado en el océano funciona como combustible para que las tormentas evolucionen y ganen intensidad rápidamente.

En México, las lluvias comienzan regularmente durante la segunda quincena de mayo y suelen establecerse en junio, cuando las ondas tropicales, ciclones e ingreso de humedad afectan de forma más constante al país.

De acuerdo con Meteored.mx, agosto, septiembre y octubre suelen ser los meses con mayor actividad durante la temporada de lluvias y huracanes en México, periodo en el que aumenta el interés por conocer los pronósticos meteorológicos y posibles afectaciones.

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