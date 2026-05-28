Todo era risas hasta que el meme se volvió legal. Little Caesars acaba de registrar oficialmente "Liru Sisa" y "Liru Cisa" ante el IMPI. Si alguna vez bromeaste con este apodo, hoy eres testigo de cómo el humor mexicano se transformó en un tema serio. La cadena multinacional Little Caesars ha registrado formalmente las variantes "Liru sisa" y "Liru cisa" ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

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El toque de humor mexicano lo hace de nuevo en redes

Los memes en redes sociales sobre el divertido apodo de la famosa pizzería cambiaron a una realidad innegable. Recientemente, se viralizaron capturas de pantalla donde se ve el registro oficial de estos nombres por parte de la franquicia en México. Los usuarios en internet no podían creerlo. Lo que una vez fue un simple chiste de la cultura popular, nacido de la pronunciación coloquial, ahora es un título formal adquirido por la compañía de pizzas.

La mayoría de los usuarios tomaron la noticia con bastante humor y creatividad. Comentarios como “Si quería abrir un Liru cisa, ya no se va a poder”, "No registraron el Cesarín", "Hay un Liru Richards en Monterrey" y "Tocará registrar el morro cesar" fueron algunas de las reacciones más virales que desataron carcajadas.

¿Por qué Little Caesars registró Liru Sisa y Liru Cisa ante el IMPI?

¿Pero por qué fue esto? La respuesta radica en una estrategia corporativa conocida como "defensa marcaria expansiva". Cuando un término adquiere notoriedad pública, las empresas deben actuar rápido para proteger sus intereses. Al registrar "Liru Sisa", la compañía evita que terceros intenten apropiarse comercialmente del apodo. Sin este registro, cualquier persona podría abrir un restaurante imitador, vender mercancía no autorizada o lanzar campañas publicitarias engañosas.

La importancia del IMPI en las cadenas de alimentos

La importancia legal de este movimiento ante el IMPI es monumental para el sector de alimentos y bebidas. Otorga a la pizzería los derechos exclusivos de explotación comercial en territorio nacional, blindando su identidad frente a la competencia desleal y el oportunismo.

En términos prácticos, si un emprendedor intentara usar el nombre para vender comida rápida, abrir un local físico o comercializar ropa, enfrentaría demandas millonarias por infracción de propiedad intelectual. Es una medida preventiva estricta que asegura el control total sobre cómo se percibe y monetiza la marca en el país.

¿Estrategia de marketing o simple protección legal?

Esto deja sobre la mesa una pregunta fascinante para el consumidor: ¿se trata solo de un trámite legal aburrido o es una brillante estrategia de marketing disfrazada?

El humor y los memes están intrínsecamente relacionados con la forma en que las nuevas generaciones consumen marcas. Adoptar un apodo nacido del slang callejero genera una conexión emocional invaluable con el público joven. Al abrazar la broma, la empresa demuestra la conexión con sus clientes y puede afianzar la fidelidad hacia ella. Esta la acerca a la cultura popular mexicana de una manera orgánica y auténtica.

¿Podría Little Caesars hacer lo mismo en el futuro cercano y lanzar una campaña publicitaria oficial bajo el nombre de Liru Sisa? La puerta legal ya está completamente abierta para capitalizar este fenómeno viral a gran escala.

El secreto detrás del éxito de Little Caesars

Para entender el impacto masivo de esta noticia, hay que mirar por qué a las personas les gusta tanto esta pizzería.

El concepto Hot-N-Ready (caliente y listo) eliminó los tediosos tiempos de espera. Ofrecer un producto inmediato, sin necesidad de llamar por teléfono o esperar al repartidor, cambió las reglas del juego. Además, mantiene un precio sumamente accesible para las familias, convirtiéndose en la opción salvavidas para reuniones de último minuto, fiestas infantiles o días donde simplemente no hay ganas de cocinar. Atributos como el sabor característico de su salsa de tomate, la famosa orilla de queso rellena y la practicidad de sus sucursales drive-thru la hacen especial en un mercado altamente competitivo y saturado.

La adopción del apodo “Liru Sisa” es el reflejo perfecto de una marca que logró insertarse en la cotidianidad y en el corazón de sus consumidores. Incluso podría decirse que, en esta era digital, cuando el público te convierte en meme significa que ya formas parte de su cultura.

La decisión de patentar el chiste demuestra que escuchar a la audiencia, entender sus memes y proteger tu legado puede convertirse en el mejor negocio posible: el ingrediente secreto de Little Caesars.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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