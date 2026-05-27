El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no tiene ficha roja de Interpol, según reveló esta tarde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana .

A través de su cuenta en X, la dependencia del Gobierno de México compartió:

“La #SSPC informa que el gobernador con licencia de #Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no cuenta con Notificación Roja emitida por la Interpol”.

“Luego de realizar las consultas correspondientes con las instancias nacionales e internacionales competentes, se confirmó que no existe ninguna notificación en su contra”.

La contradicción: ¿Por qué Sheinbaum afirmó que la Interpol lo buscaba?

Hace unos días, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y siete exfuncionarios más, acusados por la Fiscalía de Estados Unidos de narcotráfico, cuentan con la ficha roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

En conferencia de prensa del pasado 21 de mayo, a la titular del Ejecutivo se le cuestionó si tiene información sobre si alguno de los acusados por Estados Unidos ha salido del país, y señaló que, por las fichas rojas, podrían detenerlos si abandonan México.

"Hay una orden de aprehensión por parte del Gobierno de Estados Unidos, eso hace que se alerten fichas rojas por parte de la Interpol ; eso es del Gobierno de Estados Unidos. Si ellos llegaran a salir de México, otros países, a partir de la alerta roja que emitió el Gobierno de Estados Unidos, pudieran llegar a detenerlos" , explicó.

Y la Mandataria señaló que Rocha Moya —por quien EU solicitó su detención provisional con fines de extradición— se encuentra en su domicilio, ubicado en Sinaloa.

García Harfuch desconocía sobre la ficha roja de Rocha Moya

Esta mañana, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aclaró que no tiene confirmado que haya una ficha roja de la Interpol para la detención en México contra Rubén Rocha Moya y señaló que únicamente se tiene conocimiento de una orden emitida en Estados Unidos .

Este miércoles, Harfuch explicó que, en caso de emitirse una notificación roja, primero debe notificarse a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y posteriormente a la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que determina si procede una orden de detención con fines de extradición.

"¿En México no aplica la ficha roja en estos momentos?", se le preguntó.

"En todos lados aplica la ficha roja, lo que hay que emitir es una orden de aprehensión, digamos, con fines...una orden de detención con fines de extradición", aclaró.

El titular de Seguridad sostuvo que una ficha roja no implica automáticamente la detención de una persona , ya que cada país revisa si la solicitud cumple con los requisitos legales correspondientes.

Asimismo, dijo desconocer si la Fiscalía General de la República ha recibido formalmente una notificación roja contra el mandatario con licencia.

"Desconozco si la tiene por parte de la Fiscalía General de la República; lo que tiene es, digamos, la orden de detención en Estados Unidos", afirmó.

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OA