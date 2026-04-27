El Día del Niño 2026 está a la vuelta de la esquina y miles de familias buscan opciones para celebrarlo sin caer en lo mismo de cada año.

Elegir bien puede marcar la diferencia entre un día común y una experiencia inolvidable, por lo que a continuación te dejamos los 5 mejores lugares para festejarlo en la Ciudad de México que destacan por su propuesta, costo accesible y actividades pensadas para distintas edades.

¿Cuáles son los mejores lugares para festejar el Día del Niño en CDMX?

La capital mexicana ofrece desde espacios interactivos hasta parques temáticos y museos que combinan entretenimiento con aprendizaje; por lo que entre las mejores opciones se encuentran:

Papalote Museo del Niño

Uno de los clásicos que se renueva constantemente. Sus salas interactivas, experiencias inmersivas y actividades científicas lo convierten en una apuesta segura para niños curiosos.

Su dirección es: Av. de los Compositores 710, Ampliación Daniel Garza, Bosque de Chapultepec II Secc, Miguel Hidalgo, 11830 Ciudad de México, CDMX.

Horario: 10:00 a 18:00 hrs.

KidZania Cuicuilco

Ideal para quienes buscan una experiencia diferente. Aquí los niños pueden "trabajar" en distintas profesiones en una ciudad a escala, lo que mezcla juego con aprendizaje práctico.

Su dirección es: NO. 649, Av. San Fernando 3500, Manantial Peña Pobre, Tlalpan, 14060 Ciudad de México.

Horario: 9:00 A 19:00 hrs.

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Parque Bicentenario

Esta es una alternativa al aire libre, perfecto para familias que buscan un plan económico con áreas verdes, juegos infantiles y espacios para picnic.

Su dirección es: Av. 5 de Mayo 290, San Lorenzo Tlaltenango, Miguel Hidalgo, 11210 Ciudad de México.

Horario: 7:00 A 18:00 hrs.

Six Flags México

Para quienes buscan adrenalina, Six Flags es la mejor opción. Durante el Día del Niño suelen lanzar promociones especiales y espectáculos temáticos.

Su dirección es: Carr. Picacho-Ajusco Km 1.5, Jardines del Ajusco, Tlalpan, 14219 Ciudad de México.

Horario: 11:00 A 19:00 hrs.

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Granja Las Américas

Para las personas que deseen que los niños convivan con animales y aprender sobre el campo, esta es la mejor opción para pasar el 30 de abril.

Su dirección es: Blvd. Pípila s/n, Acceso 3, Lomas de Sotelo, 11200 Ciudad de México.

Horario: 9:00 a 17:00 hrs.

JM