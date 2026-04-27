Cada año, millones de niñas y niños en México esperan con entusiasmo una fecha que transforma aulas y hogares en espacios de juego, color y celebración, sin embargo, detrás de los festejos, regalos y actividades recreativas, existe un origen histórico que va más allá de lo lúdico y que conecta con un movimiento internacional en favor de los derechos de la infancia.

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El origen del Día de Niño y la Niña a nivel internacional

La conmemoración del Día del Niño tiene sus raíces en decisiones impulsadas a nivel global para proteger y reconocer a las infancias, fue el 20 de noviembre de 1959 cuando la Organización de las Naciones Unidas, a través de su Asamblea General, reafirmó la importancia de garantizar los derechos de niñas y niños en todo el mundo.

A partir de entonces, esa fecha se adoptó como referente internacional; no obstante, cada país decidió establecer su propia jornada de celebración, adaptándola a su contexto social y cultural.

Día del Niño y la Niña en México

En el caso de México , la historia se remonta incluso décadas antes, en 1924, el entonces presidente Álvaro Obregón instituyó el 30 de abril como el día dedicado a la niñez. El objetivo era claro: crear conciencia sobre la importancia de proteger su bienestar, fomentar su desarrollo integral y promover una cultura basada en el respeto a sus derechos.

Con el paso de los años, esta fecha se consolidó como una de las más significativas dentro del calendario nacional, especialmente en el ámbito escolar.

Escuelas, instituciones públicas, empresas y comunidades organizan festivales, dinámicas, concursos y diversas actividades enfocadas en el entretenimiento de los menores, sin embargo, más allá del ambiente festivo, el mensaje central se mantiene vigente: la necesidad de garantizar una infancia plena, digna y con oportunidades para todas y todos.

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