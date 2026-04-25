"Peinado loco", la actividad que se vuelve tendencia por el Día del Niño

Hace varios años que, en las escuelas de educación básica, se puso de moda que los niños y niñas jugaran y se divirtieran haciéndose un peinado loco.

Esta idea se ha vuelto muy popular, sobre todo en la semana de las celebraciones por el Día del Niño, y no es para menos, ya que los menores tienen que ir a las escuelas luciendo el peinado más creativo ante sus compañeros.

Tampoco pueden faltar los memes que ríen las ideas descabelladas de los padres de familia, quienes con gusto participan en esta actividad.

¿Cuál es el origen del "peinado loco"?

Si bien no hay una fuente oficial sobre el origen de esta actividad, en redes sociales señalan que la idea se tomó de Estados Unidos, aunque hay quienes afirman que surgió en México como una nueva forma de motivar a los niños en medio de las celebraciones por el Día del Niño.

La idea del "peinado loco" consiste en hacer en los niños el peinado más extravagante, utilizando para adornar algunos objetos que estén en su hogar, tales como pintura, juguetes o materiales reciclados.

Los niños y niñas se divierten al ver a sus padres y madres ingeniándoselas para conseguir el peinado más original, y cuando comparten la vista con sus compañeros en las aulas.

Como no pueden faltar, también se viralizan cada año los memes por el "peinado loco". Estos son algunos de ellos, los cuales también sirven como idea para arreglar a los pequeños del hogar.

Imágenes del peinado loco virales

REDES SOCIALES

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