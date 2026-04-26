Escapadas ideales para el Día del Niño

El Día del Niño se ha transformado, para muchas familias, en algo más que una celebración simbólica. Cada vez es más común aprovechar el 30 de abril como una oportunidad para viajar y crear experiencias compartidas que combinen diversión, descanso y convivencia familiar. Desde parques temáticos internacionales hasta destinos naturales y playas mexicanas de ambiente relajado, existen opciones pensadas para todas las edades y presupuestos.

Te presentamos una guía con algunos de los destinos más atractivos para celebrar esta fecha con los más pequeños de la casa, considerando actividades, gastronomía y experiencias diseñadas para disfrutar en familia.

Comenzamos con Six Flags, en la Ciudad de México. Ubicado al sur de la metrópoli, Six Flags México continúa siendo uno de los espacios favoritos para celebrar el Día del Niño dentro del país. El parque ofrece más de tres decenas de atracciones que combinan adrenalina, espectáculos y áreas familiares, lo que permite que tanto pequeños como adultos encuentren opciones acordes a su edad.

Entre sus principales atractivos destacan montañas rusas como “Batman: The Ride”, además de zonas infantiles con juegos interactivos, personajes temáticos y espectáculos en vivo que se presentan a lo largo del día. Durante temporadas especiales, el parque suele incorporar desfiles y experiencias temáticas que amplían la oferta para visitantes.

En cuanto a la comida, predominan opciones rápidas pensadas para jornadas largas de diversión: hamburguesas, pizzas, snacks dulces y bebidas refrescantes. La recomendación para familias es llegar temprano y planear previamente las atracciones prioritarias, especialmente durante fechas de alta afluencia como finales de abril.

Experiencia clásica: la magia Disney

Para quienes buscan llevar la celebración a un nivel internacional, Disneyland Resort, en Anaheim, California, representa una de las experiencias familiares más emblemáticas del mundo. El complejo, creado originalmente por Walt Disney, mantiene una atmósfera pensada especialmente para niños pequeños y familias que visitan por primera vez un parque Disney.

El destino integra dos parques principales donde los visitantes pueden convivir con personajes clásicos, recorrer atracciones icónicas y disfrutar espectáculos nocturnos que combinan música, luces y fuegos artificiales. Su diseño compacto facilita los recorridos, permitiendo aprovechar gran parte de la experiencia en pocos días.

La oferta gastronómica también forma parte del encanto: churros temáticos, pretzels con forma de Mickey Mouse y distintos snacks inspirados en películas animadas convierten cada pausa en una extensión de la experiencia lúdica.

Un universo completo para la familia

Si Disneyland es considerado el origen de la magia Disney, Walt Disney World, en Orlando, Florida, representa su versión más ambiciosa. El complejo incluye cuatro parques temáticos principales y múltiples experiencias complementarias que pueden ocupar varios días de itinerario.

Magic Kingdom, con su emblemático castillo, continúa siendo el corazón del destino, mientras que EPCOT apuesta por experiencias educativas e interactivas; Animal Kingdom mezcla entretenimiento y conservación ambiental, y Hollywood Studios ofrece atracciones inspiradas en el cine y franquicias contemporáneas.

La diversidad también se refleja en la gastronomía, con restaurantes temáticos y opciones internacionales que permiten a las familias probar distintos sabores sin salir del complejo. Debido a su tamaño, especialistas en viajes familiares recomiendan planear estancias de al menos cuatro o cinco días para disfrutar la experiencia sin prisas.

Valle de Bravo. El destino ofrece alternativas enfocadas en la naturaleza y las actividades al aire libre. ESPECIAL

Valle de Bravo: naturaleza y descanso cerca de la ciudad

Para quienes prefieren un festejo más tranquilo, Valle de Bravo, en el Estado de México, ofrece una alternativa enfocada en la naturaleza y las actividades al aire libre. Este Pueblo Mágico combina paisajes montañosos, lago y propuestas recreativas ideales para niños.

Los paseos en lancha o kayak permiten explorar el lago desde otra perspectiva, mientras que la cascada Velo de Novia se mantiene como uno de los sitios más visitados por familias que buscan caminatas accesibles y contacto directo con la naturaleza. Además, el destino ofrece rutas para bicicleta, áreas para picnic y miradores panorámicos.

La gastronomía local complementa la experiencia con trucha fresca, antojitos mexicanos y pan artesanal que puede disfrutarse en el centro histórico, convirtiendo la visita en un plan relajado y familiar.

Costalegre. Ideal para quienes buscan playas sin grandes concentraciones turísticas. ESPECIAL

Costalegre: playas tranquilas

En la costa sur de Jalisco, la región de Costalegre se ha consolidado como una opción ideal para familias que buscan playa sin grandes concentraciones turísticas. Localidades como La Manzanilla y Bahía de Tenacatita destacan por su ambiente tranquilo y aguas generalmente calmadas, adecuadas para niños pequeños.

Además del descanso frente al mar, el destino ofrece actividades como recorridos en manglares, observación de fauna y visitas al cocodrilario de La Manzanilla, donde los menores pueden aprender sobre biodiversidad local.

La gastronomía es otro atractivo clave: pescado zarandeado, ceviches frescos y tacos de camarón forman parte de la experiencia culinaria que caracteriza a esta franja costera jalisciense.

Manzanillo. Destino favorito para viajes familiares cortos. ESPECIAL

Manzanillo: escapada familiar

Manzanillo, en Colima, permanece como uno de los destinos favoritos para viajes familiares cortos gracias a su infraestructura turística y playas accesibles. Sus arenas doradas y aguas cálidas permiten actividades recreativas seguras, desde juegos en la orilla hasta paseos en embarcaciones recreativas.

El malecón ofrece caminatas al atardecer y espacios para disfrutar en familia, mientras que las excursiones marítimas permiten observar fauna local o practicar snorkel en zonas cercanas.

Entre los sabores imperdibles destacan las tradicionales tiritas de pescado estilo Colima, los mariscos frescos y los cocos preparados frente al mar, elementos que refuerzan la identidad gastronómica del destino.