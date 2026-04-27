La Secretaría de Marina, a través de sus Fuerzas Especiales, capturó este lunes 27 de abril de 2026 a Audias Flores Silva, alias "El Jardinero", durante un operativo de alta precisión en el estado de Nayarit.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la detención de este líder criminal, quien figuraba como uno de los principales operadores del Cártel Nueva Generación (CNG) y quien tuvo una cercana relación con Nemesio Oseguera, “El Mencho”.

¿Qué relación tuvo “El Jardinero” con “El Mencho” en el Cártel Nueva Generación?

El verdadero valor de esta captura radica precisamente en la relación de absoluta confianza que "El Jardinero" mantenía con Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho". Flores Silva no actuaba como un simple jefe de plaza; él fungió durante años como el jefe de seguridad personal del máximo líder del cártel.

En este rol, diseñó los anillos de protección que mantuvieron prófugo a Oseguera Cervantes, gestionó la compra de armamento de alto calibre en el extranjero y supervisó la construcción de infraestructura médica clandestina para atender los problemas de salud de su jefe. Esta cercanía lo posicionó como el escudo humano y el estratega logístico más importante en la cúpula de la organización criminal.

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El ascenso táctico de “El Jardinero” dentro del CNG

Con el paso del tiempo, Flores Silva transformó su rol de guardaespaldas en el de un poderoso comandante regional con influencia directa en Jalisco, Nayarit y Zacatecas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo identificó como el principal responsable de la producción de metanfetaminas y fentanilo en la costa del Pacífico, utilizando puertos estratégicos como Manzanillo y Lázaro Cárdenas para importar precursores químicos desde Asia.

Su capacidad para generar ingresos multimillonarios y mantener el control territorial mediante la violencia extrema lo consolidó como el sucesor natural de "El Mencho", acumulando un poder que rivalizaba con el de otros cabecillas históricos del grupo delictivo.

En una operación planeada, desarrollada y ejecutada por la Secretaría de Marina @SEMAR_mx , a través de sus Fuerzas Especiales, fue detenido en Nayarit Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”.



Cuenta con orden de aprehensión en México y también es requerido por autoridades de… pic.twitter.com/5jqtX53Rzn— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 27, 2026

Flores Silva, también conocido con los alias de "Comandante", "El Bravo 2" o "Mata Jefes", ya contaba con un largo historial delictivo que incluye una condena cumplida en Estados Unidos por tráfico de estupefacientes y un arresto previo en 2016 por el asesinato de 15 policías en Soyatlán, Jalisco. Sin embargo, logró evadir la justicia en 2019 tras revertir las imputaciones, lo que le permitió regresar a las calles para reorganizar las defensas del cártel y expandir su imperio criminal.

¿Por qué ocurre esta captura ahora y qué significa para el narcotráfico?

Esta detención ocurre en un momento de profunda reestructuración dentro del Cártel Nueva Generación, justo cuando las autoridades federales intensifican la presión sobre los liderazgos regionales tras los recientes vacíos de poder en la organización.

El gobierno mexicano busca desarticular la línea de sucesión directa de "El Mencho" para evitar que perfiles con alta capacidad operativa y financiera, como "El Jardinero", consoliden su dominio. Los eventos previos que llevaron a este punto incluyen la caída de otros operadores logísticos y el aumento de la cooperación bilateral con agencias estadounidenses, las cuales exigen resultados contundentes contra los responsables de inundar sus calles con drogas sintéticas.

¿Por qué la DEA buscaba a "El Jardinero"?

La agencia estadounidense lo requería por conspiración para distribuir cocaína y heroína, además de señalarlo como un actor clave en el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

JM