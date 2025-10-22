Día de Muertos: ¿Qué es lo que no debe llevar un altar, según la Iglesia Católica?

Con la cercanía del Día de Muertos miles de familias mexicanas se alistan para la preparación de sus altares, los cuales honran la memoria de los difuntos a través de todo aquello que acostumbraban en vida: juguetes, alimentos, alcohol, agua y dulces entre un largo etcétera. Sin embargo, ¿hay una forma correcta de armar los altares? De acuerdo con la Iglesia Católica—el cuerpo religioso con mayor número de creyentes en el país—: sí, aquí te contamos los detalles.

Recordemos que por tradición, en un altar, se ponen velas para que el fuego guíe su camino, una cruz de sal para purificar al ánima y una cruz de ceniza, platillos típicos de la gastronomía, tequila, mezcal o la bebida alcohólica que más gustase a la persona y pétalos de cempasúchil.

Lo que no debe haber en un altar, según la Iglesia Católica

Para la Iglesia Católica, en un altar de muertos no debería haber comida para ofrendar a los difuntos, ya que los muertos ni siquiera pisan el plano terrenal, se trata, más que nada, de una idiosincrasia de la gente viva. En un altar católico no debería haber ni calaveritas de azúcar, ni pan de muerto, ni siquiera agua o tequila.

Según la Iglesia, en un altar de muertos solo debe haber: imágenes de un santo, crucifijos, flores, veladoras, y un recuerdo que le haya gustado en vida a nuestro difunto.

¿Por qué? Resulta que la Iglesia considera que es a los muertos a quien debe recordarse y respetar su memoria, no a la muerte en sí. Ahora, nada está escrito en piedra; la Iglesia igual defiende que la composición de los altares se realice de forma libre en un país como México, donde diariamente se convive con la muerte.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO