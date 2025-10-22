Lluvia de estrellas Oriónidas 2025: ¿A qué hora verlas HOY desde México?

Uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año es la lluvia de estrellas Oriónidas, que se espera alcance su punto de máxima visibilidad entre hoy 22 de octubre.

Aquí te contamos los detalles sobre cómo verla desde México.

¿Cuándo ver la lluvia de estrellas Oriónidas?

De acuerdo con la aplicación interactiva especializada en astronomía, Star Walk, la lluvia de estrellas Oriónidas tendrá su momento de máxima actividad entre hoy 22 de octubre; que bajo condiciones óptimas -es decir, cielos oscuros y sin interferencia lumínica- podrán verse hasta 10 - 20 meteoros por hora.

¿A qué hora se verán desde México?

El periodo óptimo para observar los meteoros es entre la 1:00 y las 5:30 am, con la ventana ideal cerca de las 3:00 y 4:30 am.

Te puede interesar: Muere otra persona tras explosión de pipa en Iztapalapa; la cifra sube a 32

Durante estos horarios, el cielo nocturno se encontrará más oscuro, por lo que la visibilidad será mejor, siempre y cuando no haya mucha nubosidad ni contaminación lumínica.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV