Cometa Lemmon 2025: ¿Se podrá ver y fotografiar desde México?

Conocido astronómicamente como C/2025 A6, el paso del Cometa Lemmon se ha vuelto la estrella de este 2025. Visible desde México, España y otros países del hemisferio norte, el trashumante cósmico —que retorna cada mil años al sistema solar, o sea, ninguna persona de esta época volverá a verlo— no requerirá telescopio para poder apreciarse. Aunque, si tu intención es capturarlo en fotografía, acá te contamos trucos que te serán de ayuda.

En las imágenes, el cometa se distingue por su brillo esmeralda y su cola alargada, producto de los gases y el polvo que se desprenden al acercarse al sol. La órbita de Lemmon es retrógrada —va en dirección contraria a la de los planetas— lo hace especialmente visible para las latitudes antes mencionadas.

Durante su máximo acercamiento a la Tierra, que ya fue el 21 de octubre, Lemmon coincidirá con la Luna nueva y con la lluvia de meteoros Oriónidas, doble espectáculo para los observadores nocturnos.

¿Cuándo y dónde se podrá ver el cometa Lemmon en México?

Según el sitio especializado en astronomía Star Walk, el momento ideal para observar el cometa Lemmon será entre el 25 y el 31 de octubre, cuando su luminosidad se intensifique y sea visible a simple vista en cielos despejados.

En México, se podrá localizar hacia el horizonte occidental después de la puesta del sol, aproximadamente entre las 18:30 y las 20:15 horas, según la región. En Ciudad de México, por ejemplo, el cometa alcanzará unos 26° de altura sobre el horizonte el 27 de octubre, descendiendo paulatinamente hasta desaparecer.

Se recomienda consultar aplicaciones de astronomía para ubicar su posición exacta y planificar la observación.

El cometa todavía será visible hasta alrededor del 10 de noviembre, aunque después del 3 de ese mes su brillo comenzará a disminuir. Las noches de finales de octubre serán las ideales para contemplarlo o incluso fotografiarlo.

¿Cómo fotografiar el cometa Lemmon con un smartphone?

Al realizar estos ajustes, el cometa puede aparecer como una mancha tenue con su colita apenas visible, a pesar de, la foto tendrá detalles que a simple vista pasan desapercibidos.

Colocar el teléfono sobre un trípode o superficie estable.

Activar el modo Noche o Astrofotografía, si el dispositivo lo permite.

si el dispositivo lo permite. Ajustar parámetros manuales en modo Pro:

ISO: 1600–3200

Exposición: 5–10 segundos

Apertura: lo más baja posible (ej. f/1.8)

Zoom: 1× o 2× para mayor claridad

Usar apps como Star Walk 2 para ubicar el cometa y guiar la composición.

Hay un gran entusiasmo en torno a Lemmon porque no solo es el cometa más brillante del año, sino también uno de los más visibles. Se trata nuestra única oportunidad para levantar la cabeza hacia el cielo y saludar a un cuerpo celeste que no regresará en milenios.

AO