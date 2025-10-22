Municipios del Edomex que recibirán más agua del Sistema Cutzamala

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó que desde el pasado 14 de octubre a la fecha está enviando 45% más del volumen de agua a la Ciudad de México y Estado de México, de lo que ocurría en meses pasados, debido al aumento del nivel de almacenamiento de las presas del sistema Cutzamala.

En la sesión del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas (CTOOH) se precisó que desde el 14 de octubre pasado se incrementó paulatinamente de 10.797 metros cúbicos por segundo (m³/s) a 15.706 m³/s el volumen de agua potable que suministra en bloque a ambas entidades.

Hasta el 13 de octubre, se suministró un caudal de 10.797 m³/s, de los cuales 6.156 m³/s fueron a 13 alcaldías de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, y 4.641 m³/s a 15 municipios del Estado de México, mediante la Comisión del Agua del Estado de México.

Ahora, de los 15.706 m³/s, son 9.403 m³/s destinados a la CDMX y 6.303 m³/s al Estado de México.

¿Cómo van las presas del Cutzamala?

Hoy, la directora general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), Citlalli Elizabeth Peraza Camacho, detalló que, al 20 de octubre de 2025, el nivel total en las presas de almacenamiento del Sistema Cutzamala es de 757.44 millones de metros cúbicos (Mm³), lo que equivale al 96.8% de su capacidad.

Específicamente, la presa El Bosque, ubicada en Michoacán, tiene un nivel de llenado de 97.5 %, con un volumen de 197.40 Mm³; Valle de Bravo, en el Estado de México, tiene 97.1 %, con 382.90 Mm³, y Villa Victoria, en la misma entidad, contiene 95.4 %, con 177.14 Mm³ del líquido.

Los municipios del Estado de México surtidas por el Cutzamala son Acolman, Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Lerma, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Ocoyoacac, Tecámac, Tlalnepantla, Toluca y Tultitlán.

MV