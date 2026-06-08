¿Cuántos usuarios ya registraron su línea celular en México? CRT actualiza cifra

El proceso para el registro de líneas celulares en México se aproxima a su fase final, lo que genera dudas sobre el nivel de cumplimiento por parte de los usuarios. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) mantiene una campaña informativa para detallar los pormenores de este trámite, el cual exige la vinculación del número de telefonía móvil con la Clave Única de Registro de Población (CURP) del titular. Ante la cercanía de la fecha límite, el organismo regulador informó sobre el volumen de personas que ya completaron el requerimiento.

Para comprender la magnitud de esta iniciativa, es necesario observar el tamaño del mercado de telecomunicaciones en el país.

De acuerdo con los informes publicados en abril de 2026, existen 144 millones 585 mil 131 líneas activas en el territorio nacional. La distribución de este sector muestra que América Móvil (Telcel) concentra el 57.90 por ciento del total, seguida por AT&T con el 16.42 por ciento, Telefónica (Movistar) con el 14.05 por ciento y Grupo Walmart (Bait) con el 7.04 por ciento, mientras que el resto se divide entre otros veintitrés concesionarios.

¿Cuántos mexicanos ya registraron sus líneas móviles?

Tras meses de campaña, la autoridad reveló cuántas personas han cumplido con la normativa. Al corte de la noche del viernes 5 de junio de 2026, se contabilizan 56 millones 797 mil 762 líneas vinculadas exitosamente. Esta cifra representa un crecimiento diario de registros del 15 por ciento en comparación con el mes de abril, lo que, según la autoridad, refleja un incremento sostenido en la participación ciudadana conforme se acerca el término del plazo legal.

De acuerdo con la CRT, este nivel de avance se alinea con las proyecciones estadísticas para campañas orgánicas de tal magnitud. Datos de la GSMA, organización que representa a operadores móviles a nivel mundial, muestran que en procesos de regularización masiva en Europa, Medio Oriente y África, un segmento considerable de la población tiende a realizar el trámite durante las últimas tres semanas. Por lo tanto, el volumen actual de registros entra en los parámetros esperados por los especialistas.

CRT descarta que el gobierno maneje los datos de usuarios registrados

Un aspecto que genera dudas entre la población es el manejo de la información personal. El organismo enfatizó que el trámite de registro recae de manera exclusiva en las empresas telefónicas, las cuales asocian únicamente el nombre y la CURP de 18 caracteres con el número correspondiente.

El gobierno federal no administra bases de datos centralizadas ni realiza el registro directamente; además, cualquier acceso a esta información requiere una orden judicial expedida conforme a la legislación aplicable.

¿Qué pasa si no hago el registro de mi línea telefónica?

El plazo definitivo para cumplir con la vinculación vence el próximo 30 de junio. Las líneas que permanezcan sin registro después de esta fecha enfrentarán restricciones severas en su conectividad. Los dispositivos afectados no podrán realizar ni recibir llamadas telefónicas, tampoco tendrán la capacidad de enviar o recibir mensajes SMS convencionales, lo cual limitará su utilidad de manera significativa.

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Aunado a lo anterior, los equipos no regularizados perderán el acceso a los datos móviles, lo que impedirá el uso de aplicaciones de mensajería instantánea, servicios bancarios y plataformas de transporte. La única función habilitada será la recepción de mensajes provenientes de números de emergencia. Cabe señalar que, para los planes de pospago contratados antes del 9 de enero de 2026, los titulares solo deberán actualizar sus datos si su compañía telefónica se los solicita de forma directa.

La telefonía móvil funciona como la llave de acceso a la economía digital contemporánea, por lo que el organismo regulador invita a la ciudadanía a completar el trámite con sus respectivas operadoras para garantizar la continuidad de sus servicios. Mantener la conectividad resulta indispensable para el desarrollo de actividades cotidianas y comerciales en un entorno cada vez más digitalizado.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB