Los estudiantes de escuelas de educación básica de todo el país disfrutarán de un periodo largo de descanso previo al inicio de las vacaciones de verano, de acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el presente ciclo escolar.

A pesar de las expectativas, este descanso no se tratará de un "megapuente", término con el que coloquialmente se le nombra a los periodos de descanso para los alumnos que superan los tres días de duración, sino de un puente ordinario.

¿Qué día de junio habrá suspensión de clases en México?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la suspensión de clases está programada para el viernes 26 de junio debido a la realización del Consejo Técnico Escolar (CTE), una actividad académica en la que participan docentes y directivos para evaluar el avance del ciclo escolar y planificar acciones educativas.

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Gracias a esta suspensión, los alumnos podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso, ya que al viernes se suman el sábado 27 y el domingo 28 de junio.

Aunque los estudiantes no acudirán a las aulas, los maestros sí deberán presentarse para participar en las actividades correspondientes al Consejo Técnico Escolar, por lo que el descanso aplica únicamente para el alumnado.

Este será además el último puente escolar del ciclo escolar 2025-2026, lo que marca la recta final antes de las vacaciones de verano.

La fecha oficial para el inicio de las vacaciones de verano 2026 será el próximo 15 de julio, una vez que concluyan las actividades académicas del ciclo escolar.

Durante los últimos meses surgieron versiones sobre una posible modificación al calendario debido a la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que tendrá como una de sus sedes a México. Incluso se planteó la posibilidad de adelantar el fin de cursos.

Sin embargo, la propuesta generó varias reacciones entre madres, padres de familia y miembros de la comunidad educativa, por lo que finalmente no fue aplicada y el calendario escolar se mantuvo sin cambios en ese aspecto.

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MB