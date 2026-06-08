¿Fracasó el registro de líneas telefónicas? La CRT responde a los señalamientos

Ante los recientes cuestionamientos sobre un posible fracaso en el registro de líneas telefónicas, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) emitió un pronunciamiento para aclarar el estado actual del proceso a nivel nacional. La dependencia federal descartó de manera categórica las versiones periodísticas que apuntan a la proliferación incontrolable de un presunto mercado negro de chips, y detalló las acciones conjuntas que mantiene con las autoridades de seguridad para evitar fraudes a los consumidores.

De acuerdo con la información difundida a través de una tarjeta informativa, publicada la tarde del domingo 7 de junio, las investigaciones realizadas en coordinación con la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana revelan que los casos detectados corresponden a intentos de fraude o a números que ya operaban con normalidad antes del inicio de la vinculación, el cual comenzó formalmente el 9 de enero de 2026 y que, por lo tanto, quedarán inhabilitados de no registrarse a tiempo.

La autoridad advierte que todas aquellas líneas que no completen el trámite correspondiente quedarán inhabilitadas de manera definitiva después del 30 de junio. Asimismo, señaló que el hecho de que diversas redes delictivas busquen comercializar tarjetas SIM mediante engaños y promesas falsas confirma que el anonimato telefónico representaba su principal instrumento de operación para cometer extorsiones y otros delitos.

Para contrarrestar estas prácticas ilícitas, la comisión mantiene una estrecha y constante colaboración con diversas plataformas digitales y autoridades competentes. El objetivo principal de esta medida interinstitucional es reportar y solicitar el retiro inmediato de cualquier anuncio o publicación que promueva actividades irregulares relacionadas con la activación y venta de la telefonía móvil sin los requisitos de ley.

CRT descarta que el gobierno maneje los datos de usuarios registrados

Un aspecto que la institución subraya es la exclusividad de las empresas de telecomunicaciones en el manejo y resguardo del trámite. Las compañías operadoras son las únicas entidades encargadas de asociar el nombre completo y la Clave Única de Registro de Población (CURP) con el número de cada usuario, sin almacenar información adicional derivada de este proceso de vinculación.

La autoridad advierte que todas aquellas líneas que no completen el trámite correspondiente quedarán inhabilitadas de manera definitiva después del 30 de junio. ESPECIAL

En este sentido, el gobierno federal no interviene en la captura de datos ni administra bases centralizadas que contengan la información de los clientes de telefonía. Cualquier solicitud de acceso a estos registros por parte de las autoridades requiere invariablemente una orden expedida por una autoridad judicial, conforme a los procedimientos previstos en la legislación aplicable.

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¿Cuántas personas ya registraron sus líneas móviles en México?

Hasta el corte de la noche del viernes 5 de junio de 2026, el sistema nacional contabiliza un total de 56 millones 797 mil 762 líneas vinculadas de manera exitosa . Esta cifra representa un crecimiento diario de registros del 15 por ciento en comparación con el mes de abril, lo que demuestra una participación ciudadana al alza conforme se acerca la fecha límite establecida, destacó la CRT.

De acuerdo con la dependencia, el comportamiento de los usuarios en el territorio nacional coincide con las tendencias estadísticas observadas en otros países ante medidas similares. Según datos analizados por la GSMA, organización que agrupa y representa los intereses de los operadores móviles en Europa, Medio Oriente y África, un segmento importante de la población acostumbra realizar este tipo de trámites masivos durante las últimas tres semanas previas al corte del servicio.

Hasta el corte de la noche del viernes 5 de junio de 2026, el sistema nacional contabiliza un total de 56 millones 797 mil 762 líneas vinculadas. ESPECIAL

“El avance actual se encuentra dentro de las proyecciones estadísticas estimadas para una campaña orgánica de esta magnitud”, se lee en el comunicado.

Los especialistas del sector coinciden en que la telefonía móvil funciona en la actualidad como la llave de acceso a la economía digital. Servicios cotidianos de gran relevancia, como la banca electrónica, dependen de la conectividad segura que brindan los dispositivos celulares a millones de personas.

Por tales motivos, la CRT reitera su invitación a toda la ciudadanía para regularizar sus números a la brevedad y garantizar así la continuidad de sus servicios digitales. La dependencia señaló su compromiso institucional de informar con transparencia sobre el proceso que involucra el registro de líneas.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB