Lunes, 08 de Junio 2026

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Embajada de EU en México advierte por tormenta tropical "Boris"

El NCH de Estados Unidos prevé que "Boris" toque tierra a las 06:00 horas de este martes 9 de junio

Por: SUN .

Una persona protege su negocio ante el pronóstico de fuertes lluvias este lunes por

Una persona protege su negocio ante el pronóstico de fuertes lluvias este lunes por "Boris" en Acapulco. EFE/E. Guzmán

La embajada de Estados Unidos en México alertó a sus ciudadanos por la tormenta tropical "Boris" en Oaxaca, Guerrero, Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit.

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La embajada compartió que el Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó que se prevé que "Boris" toque tierra a las 06:00 horas de este martes 9 de junio.

"Podría causar fuertes lluvias, vientos fuertes, inundaciones repentinas y urbanas, y deslizamientos de tierra en zonas de mayor altitud", dijo.

Ante la visita a México de estadounidenses por la inauguración del Mundial 2026, la representación diplomática mencionó que en las zonas afectadas deben monitorear la trayectoria de "Boris".

     

Exhortó a sus ciudadanos a mantenerse al tanto de las novedades en los medios de comunicación locales y seguir las instrucciones de las autoridades.

También prepararse para buscar refugio y en caso de emergencia, llamar al 911.

"Tanto durante como después de la tormenta, mantén informados a tus seres queridos sobre tu ubicación y estado de salud por teléfono, mensaje de texto y redes sociales", indicó.

JM

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