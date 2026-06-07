El sábado 30 de mayo de 2026 marcó el fin del periodo de gracia para la actualización del padrón vehicular en el estado de Jalisco. Tras el cierre del programa de sustitución gratuita, los conductores que circulan con láminas de diseños anteriores se enfrentan a un nuevo panorama administrativo. La Secretaría de la Hacienda Pública confirmó que ya no habrá prórrogas, por lo que las autoridades de tránsito tienen la facultad de emitir multas a quienes porten placas vencidas.

Durante los primeros meses del año, el gobierno estatal ofreció facilidades para que los propietarios de vehículos regularizaran su situación sin costo adicional, siempre y cuando hubieran cumplido con sus obligaciones fiscales previas, es decir, haber pagado el refrendo vehicular 2025 en ese mismo año.

Sin embargo, una parte de los automovilistas no completó el trámite antes de la fecha límite. Ante esta situación, surge la inquietud sobre la forma en que la Policía Vial procederá para sancionar a los rezagados en las calles de la entidad.

¿Bajo qué criterios se aplicarán las multas por placas vencidas en Jalisco?

El titular de la Policía Vial, Jorge Alberto Arizpe, aclaró la mecánica de las infracciones para evitar confusiones entre la ciudadanía. La corporación descartó la realización de operativos exclusivos o retenes destinados a identificar vehículos con matrículas antiguas. En su lugar, los agentes aplicarán la sanción de forma adicional solo cuando el automovilista cometa otra falta al reglamento de movilidad.

Esto significa que las autoridades no detendrán a los conductores de manera aleatoria por el simple hecho de portar láminas de diseños anteriores como Minerva, Gota o Maguey. No obstante, si un oficial interviene debido a un exceso de velocidad, el uso del teléfono celular al volante o pasarse un semáforo en rojo, procederá a verificar la vigencia de los metales. Si detecta irregularidades, sumará la infracción correspondiente al motivo original de la detención.

Costos y montos de las multas por no renovar placas en Jalisco

La Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado establece parámetros claros para las sanciones económicas. La penalización por circular con matrículas sin vigencia equivale a un rango de 20 a 60 Unidades de Medida y Actualización (UMA). De acuerdo con los valores vigentes, esto representa un impacto directo al bolsillo que oscila entre los 2 mil 347 pesos y los 7 mil 39 pesos, lo cual dependerá de la gravedad y las circunstancias de la falta.

Además de la sanción en la vía pública, los propietarios morosos pierden el estímulo fiscal que eximía el pago del trámite. A hora, para obtener los nuevos metales, el contribuyente debe cubrir el costo total de la dotación, el cual asciende a 2 mil 502 pesos según la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal 2026. A esta tarifa base se suman otros derechos obligatorios, como las modificaciones de inscripción en el padrón vehicular y la baja de los metales anteriores, por lo que el costo total del trámite puede alcanzar los 4 mil pesos.

La renovación obligatoria del padrón vehicular responde a una estrategia de seguridad que busca consolidar un registro más confiable y otorgar mayor certeza jurídica a los propietarios.

Aunque el periodo gratuito finalizó, las oficinas recaudadoras mantienen sus puertas abiertas para recibir a los ciudadanos que deseen actualizar su situación. Mantener los documentos en regla es la única vía para circular con tranquilidad y evitar gastos imprevistos durante las revisiones de tránsito.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB