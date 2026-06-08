Así puedes ayudar a salvar al ajolote; anuncian jornada de restauración en santuario de CDMX

En medio del debate generado por la llamada "ajolotización" de la Ciudad de México con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, organizaciones ambientales y ciudadanos han vuelto a poner sobre la mesa una preocupación que va más allá de la imagen del emblemático anfibio: el deterioro de su hábitat natural.

Durante las últimas semanas, activistas, investigadores y habitantes de Xochimilco han señalado que, pese a la creciente popularidad del ajolote como símbolo cultural y turístico, los ecosistemas donde habita continúan enfrentando problemas como contaminación, pérdida de humedales y expansión urbana.

En este contexto, la organización Santuario Ajolote lanzó una convocatoria para que la ciudadanía participe en una jornada de restauración ambiental enfocada en la recuperación de espacios que forman parte del ecosistema de esta especie endémica de México.

La iniciativa busca involucrar a voluntarios en acciones directas de conservación, al tiempo que sensibiliza sobre la importancia de proteger uno de los animales más representativos de la biodiversidad nacional.

¿Cuándo será el voluntariado por el ajolote?

A través de sus redes sociales, Santuario Ajolote anunció la realización del evento denominado "Voluntariado por el Ajolote: Acción ciudadana por la restauración del humedal". La actividad está programada para el próximo 28 de junio y reunirá a personas interesadas en colaborar en labores de recuperación ambiental dentro de la zona lacustre de Xochimilco.

Los organizadores informaron que la cita será a las 8:30 de la mañana en el Mercado de San Gregorio Atlapulco, comunidad ubicada en la alcaldía Xochimilco, al sur de la Ciudad de México.

Aunque los detalles específicos de las actividades serán compartidos por los organizadores, este tipo de jornadas suelen incluir limpieza de canales, retiro de residuos, restauración de vegetación nativa y acciones enfocadas en la conservación de humedales.

El ajolote enfrenta amenazas que van más allá de la polémica

El ajolote mexicano es considerado una de las especies más emblemáticas del país debido a sus características biológicas únicas y a su profundo vínculo con la historia y cultura de México. Sin embargo, especialistas han advertido durante años sobre la disminución de sus poblaciones silvestres, principalmente por la degradación de los ecosistemas acuáticos donde vive.

La contaminación del agua, la introducción de especies invasoras y la reducción de los humedales han sido identificadas como algunas de las principales amenazas para la supervivencia de este anfibio.

Por ello, diversas organizaciones consideran que la conservación del ajolote no puede limitarse únicamente a campañas de difusión o iniciativas simbólicas, sino que requiere acciones permanentes orientadas a la recuperación de su entorno natural.

Una invitación a participar en la conservación

La convocatoria de Santuario Ajolote busca precisamente acercar a la ciudadanía a estos esfuerzos de restauración y demostrar que la protección de la biodiversidad también puede construirse desde la participación comunitaria.

Los organizadores esperan reunir a voluntarios interesados en contribuir a la recuperación de los humedales de Xochimilco, considerados uno de los últimos refugios naturales del ajolote en la capital del país.

Mientras continúa la discusión sobre el uso de la imagen del anfibio en eventos y campañas relacionadas con el Mundial de 2026, iniciativas como esta ponen el foco en un tema de fondo: la necesidad de garantizar que el símbolo más reconocido de Xochimilco siga teniendo un hogar donde sobrevivir.

TG