La Condusef alertó este lunes 08 de junio del 2026 en conferencia de prensa que, a unos días del Mundial de Futbol, hay una campaña fraudulenta intensiva que ofrece servicios de streaming con los cuales se engaña a la población para robar sus datos personales y su dinero, ¿pero en qué consiste este modalidad?

¿Cómo es la "estafa de streaming" en pleno Mundial 2026?

Óscar Rosado, el presidente de la Condusef, explicó este lunes que debido a que se requieren unos dos o tes proveedores de streaming para ver absolutamente todos los partidos del Mundial 2026, surgió una modalidad de fraude en donde se ofrece pagar precios muy bajos por el acceso total, pero en realidad se trata de un engaño.

"Hay circulando mensajes que dicen que ofrecen streaming gratis o a bajo precio, son dos o tres proveedores de streaming para el Mundial y obviamente tiene un costo. Quieren ver que tienen la oportunidad de obtener streaming a bajo precio o a mitad de precio y lo que en realidad pasa es que nos llevan a una página donde les van a decir 'aquí te vamos a inscribir a streaming, manda tu depósito' y se queda con el depósito, pero además empieza también a explorar la posibilidad de obtener más información para sacarle no sólo el depósito del servicio de streaming sino sacarle el dinero completo", explicó.

De acuerdo con el funcionario, hay personas que caen en el fraude y pierden cinco mil pesos, pero los montos en promedio y donde más crece el delito es entre 20 a 50 mil pesos.

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Condusef crea portal para registro de números sospechosos por fraude

Ante la problemática, la Condusef activará a partir de este lunes la herramienta "consulta y reporta números sospechosos y fraudulentos", con lo que el usuario que recibe una llamada sospechosa por intento de fraude, puede reportarlo para generar una base nacional de este tipo de números fraudulentos.

A través del portal, los usuarios pueden verificar si un número desde el que recibieron llamadas relacionadas con cargos no reconocidos, supuestas alertas bancarias o solicitudes de información personal ha sido reportado previamente por otras personas.

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La plataforma también permite denunciar números telefónicos que generen sospechas de fraude, incluidos aquellos que realizan llamadas desde el extranjero o que cuelgan inmediatamente después de establecer contacto.

Además, incorpora el registro de mensajes SMS utilizados para distribuir enlaces fraudulentos o solicitar información sensible , una de las modalidades más frecuentes empleadas por los delincuentes para obtener datos financieros y personales.

JM