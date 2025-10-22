Dirigente del PAN afirma que se defenderá "cualquier modelo de familia"

El sábado 18 de octubre, se realizó el relanzamiento del Partido Acción Nacional (PAN) ante la ciudadanía mexicana. El presidente del PAN, Jorge Romero , anunció una nueva etapa donde el partido " será una nueva voz para la sociedad y el futuro del partido no dependerá de ninguna alianza partidista, ni pasada, ni presente, ni futura ". En este evento, el dirigente afirmó que se defendería a muerte la institución de la familia, pero nadie imaginó que también incluiría a aquellas formadas por personas del mismo sexo.

En su discurso en el Frontón México, Romero expuso que " esa decisión la piden una mayoría de votantes. El punto final a una era, ninguna sigla se antepondrá al PAN ."

Después de este relanzamiento, la Presidenta Claudia Sheinbaum criticó que este evento se haya realizado en medio de la tragedia que viven miles de familias afectadas por las inundaciones que dejaron las lluvias extraordinarias en los estados de Veracruz, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo. La Mandataria señaló que el PAN ya no tiene nada nuevo qué ofrecer al Pueblo de México y sentenció: " Es en el mismo lugar y con la misma gente. "

¿Un partido incluyente?

Tras este relanzamiento en Frontón México, en entrevista para una reconocida estación de radio, Jorge Romero afirmó que el PAN ya no está en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo.

" Por favor, ¿quién puede estar ya en contra de eso? [...] El PAN nunca se va a meter en una agenda privada […] el núcleo de la familia es lo que el PAN va a defender a muerte, […] todos los tipos de familias: el de papá, mamá e hijos, y también el de mamá, mamá e hijos ".

El dirigente nacional de la oposición afirmó que, tras la renovación interna del partido, se buscará defender a la institución de la familia, por más diversa que sea, incluso tratándose de quienes consideran que su familia está compuesta también por sus mascotas.

FF