Infertilidad masculina: el tabú que comienza a romperse

La infertilidad masculina ha sido un tema tabú desde hace mucho tiempo. Pero hoy comienzan a surgir más detalles sobre sus causas y cómo tratarla. Esta información puede ser de utilidad.

Al determinar que existe un problema de infertilidad (cuando no se logra conseguir un embarazo después de 12 meses o más de relaciones sexuales habituales sin protección) tanto hombres como mujeres deben someterse a estudios para determinar el mejor tratamiento, al respecto la doctora Lourdes Flores, , médica ginecóloga y especialista en reproducción humana, destacó: “Hace tiempo se consideraba que la infertilidad estaba relacionada totalmente con la mujer; sin embargo, estudios científicos recientes han concluido que mujeres y hombres tienen porcentajes similares de responsabilidad biológica en la infertilidad”.

Gracias a los avances en los estudios y tratamientos en la reproducción humana se pueden determinar las causas de la infertilidad masculina, que pueden ser desde la cantidad de esperma hasta daños genéticos : “Cuando la mayoría o todos los espermatozoides tienen problemas genéticos, es posible que estos espermatozoides no puedan fertilizar correctamente un óvulo o bien que fertilicen el óvulo y generen un embrión dañado, lo que puede derivar en aborto o en el nacimiento de un bebé con problemas de salud”, advirtió la especialista integrante del equipo médico de UR Crea Medicina Reproductiva.

Y es que la edad de los varones tiene un efecto sobre la calidad del ADN de los espermatozoides , en hombres normales y sanos los testículos destruyen los espermatozoides que presentan daños en el ADN; no obstante, este proceso de "control de calidad" generalmente se vuelve menos eficiente a medida que el hombre envejece.

Ante estas situaciones, y para seleccionar los espermatozoides más competentes, se utilizan diferentes estrategias, como la identificación de las causas del daño del ADN espermático, que permitan reducir el número de espermatozoides apoptóticos. “Se realiza una selección de espermatozoides mediante separación magnética (MACS, por sus siglas en inglés) que aísla aquellos que expresan marcadores de apoptosis celular, esta técnica capacita la muestra seminal y optimiza la selección de espermatozoides al identificar aquellos que no presentan fragmentación en su ADN y conseguir incrementar la probabilidad de embarazo”, señaló la especialista.

Envejecimiento ovárico, el caso femenino

Por otra parte, en cuanto a la fertilidad de las mujeres, la doctora Flores Islas destacó que el envejecimiento ovárico se inicia a partir de los 35 años y se agrava a los 40 , pues, con el paso de los años, la cantidad de óvulos que albergan los ovarios va disminuyendo, además su calidad merma y las alteraciones de los cromosomas se multiplican. “En este caso la innovadora técnica del Rejuvenecimiento Ovárico se ha diseñado para combatir los efectos nocivos de la edad, este proceso activa las células y los folículos de los ovarios que se encuentran remanentes”, destacó.

La experta añadió que el objetivo del Rejuvenecimiento Ovárico es regenerar las células del ovario para aumentar sus posibilidades de ovular adecuadamente y lograr óvulos de calidad para fecundar y conseguir el embarazo. “Es un tratamiento muy esperanzador tanto para las mujeres que desean ser madres con óvulos propios, como para aquellas que deciden realizarlo de manera preventiva”.

Además, beneficia principalmente a pacientes con menopausia precoz –periodo que abarca entre los dos y cinco años previos a la menopausia– a mujeres con baja reserva ovárica o casos de insuficiencia ovárica prematura. “En UR Crea Medicina Reproductiva, nuestro equipo médico valorará el caso e informará sobre las posibilidades concretas en función del diagnóstico”, finalizó la doctora María de Lourdes Flores Islas.

