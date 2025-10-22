Alistan nuevas obras de infraestructura vial para Zapopan

El ayuntamiento y el Gobierno de Jalisco alistan obras de infraestructura, principalmente en materia de movilidad, para dar solución a puntos conflictivos del municipio.

El principal es el llamado Plan Maestro Solución Vial Tabachines que contempla estudios de ingeniería vial y proyectos para agilizar el congestionamiento vial y el tránsito de vehículos en la zona que, según estimaciones, alcanzan los 100 mil automotores diarios, indicó David Zamora, titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno de Jalisco.

"Es una problemática muy compleja, de los últimos semáforos que tenemos en el Periférico. Ya hay un proyecto ejecutivo para hacer el retorno vehicular oriente, hay que integrar con el semáforo, ver (si) hay que retirarlo, hay que hacer otro tipo de estructura para que pueda funcionar sobre todo la estación de Macro Periférico. Y un retorno vehicular poniente que es pegado hacia el Centro Universitario (CUCEA)".

A la par, los otros proyectos prioritarios son soluciones viales en la Zona Real, esto en los cruces de las avenidas Central y Paseo Valle Real; la avenida Servidor Público y Santa Margarita; así como las avenidas Aviación y Santa Margarita.

En dichos puntos se prevé la construcción de nodos viales, aunque no se ha determinado si serán elevados o subterráneos, ya que aún se están haciendo los estudios de ingeniería vial. Con los estudios, también se determinará cuál será la primera obra para la intervención.

“La idea con estos estudios es poder, con los resultados, poder concentrarnos en cuál de estas obras sería con las que iniciaríamos el próximo año. El objetivo es atender los congestionamientos viales, la optimización de flujos vehiculares y una conectividad multimodal”.

En la zona de avenida Aviación y Vallarta, se hace reencarpetamiento en la primera vialidad con asfalto, se construye un camellón central, al igual que banqueta y ciclovía con arbolado, alumbrado y señalamientos. Mientras que en avenida Vallarta, se intervendrá para construir un colector pluvial para evitar inundaciones en temporada de lluvias en el tramo que pasando el Periférico, antes de convertirse en la autopista a Vallarta.

Otra vialidad que será intervenida es la avenida Juan Gil Preciado, cuya intervención comienza hoy por la noche y se prevé que la primera etapa esté concluida en diciembre. Se proyecta su intervención desde el nodo vial de la Carretera a Colotlán hasta la avenida de la Mancha.

También habrá la construcción de un carril complementario en la avenida Central. Otros proyectos por parte de la SIOP son el Gran Parque Zapopan Sur con canchas y la intervención al Parque Colomos III. Solo en 2025, se invierten 353 millones de pesos.

Por parte del ayuntamiento de Zapopan, se construyen obras como el Hospitalito Sur (con inversión de 170 MDP); la Colmena El Centinela (con inversión de 70 MDP); el Centro de Salud Mental, el Centro Integral de Cuidados o el paso superior de avenida Patria y Universidad con 380 MDP de inversión.

No descartan ampliación de línea 3 a Tesistán

David Zamora precisó que el proyecto de ampliación de la línea 3 del Tren Ligero hacia el norte de Zapopan no está descartado, al señalar que se tiene un proyecto ejecutivo para concretarlo.

AO

