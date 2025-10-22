En la salud reproductiva de los varones existen peligros latentes que deben ser considerados si el deseo es convertirse en padre. Aquí te presentamos una práctica que podría afectar la calidad de los esperatozoides:

El uso recreativo de la mariguana se está volviendo cada vez más legal, pero eso no significa que sea seguro, pues al igual que el alcohol y el tabaco, la droga conlleva riesgos, en el caso de los hombres afecta el conteo de espermatozoides y la vitalidad.

Una investigación realizada por científicos estadounidenses encontró, por primera vez, que el consumo de mariguana tiene efectos en los hombres que la fuman, ya que genera cambios en su perfil genético de esperma, que -en otros estudios- se han asociado con un crecimiento anormal y cáncer .

En el estudio, cuyos resultados fueron publicados en el pasado en el Epigenetics Journal, los investigadores hallaron concentraciones más altas de tetrahidrocannabinol (THC) en la orina, que corresponden a un recuento de espermatozoides más bajo.

Los investigadores sin embargo no pudieron determinar si estos cambios en la cantidad y la calidad de los espermatozoides podrían afectar el proceso de fertilización y la salud de los descendientes, por lo que recomiendan precaución a los consumidores varones.

El estudio fue pequeño, pero el equipo científico del Centro Médico de la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, señala que todos aquellos hombres que consumen mariguana deben asumir que habrá cambios en su esperma .

"Diría que, como precaución, dejen de consumir cannabis durante al menos seis meses antes de intentar tener familia", sugirió la doctora Susan Murphy, de la División de Ciencias Reproductivas del Centro Médico de la Universidad de Duke y principal autora del estudio.

Aunque estudios anteriores han sugerido que fumar mariguana puede disminuir el recuento de espermatozoides, esta nueva investigación es la primera que muestra la fuerte correlación entre las concentraciones de THC en la orina y el número de ellos en el semen, tanto en fumadores como en no fumadores.

Más preocupante para los investigadores fue el grado de cambios epigenéticos entre los fumadores de mariguana, pues cuanto mayor es la concentración de THC en la orina masculina, más pronunciados son esas alteraciones.

Con información de NTX

