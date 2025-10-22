La mayoría de palestinos asesinados por Israel son mujeres y niños

Israel mató este martes a un gazatí pese al alto el fuego, denunció hoy el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza en su boletín diario, que recoge las víctimas y los heridos del día anterior, por lo que la cifra total de muertos desde el 7 de octubre de 2023 se eleva ya a 68 mil 234, la mayoría mujeres y niños.

Durante la jornada de ayer, cuatro personas también resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas a los pocos hospitales del enclave que siguen operando. En total, desde que Israel empezara esta ofensiva, se han registrado 170 mil 373 heridos, muchos con lesiones de por vida como amputaciones.

Sanidad también informó de la recuperación de cuatro cuerpos de personas fallecidas en bombardeos de días anteriores. Las autoridades palestinas estiman que cerca de 10 mil personas siguen atrapadas entre los escombros y denuncian la falta de maquinaria pesada para poder localizar estos cuerpos.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y Hamás, hace doce días, el grupo islamista ha denunciado "violaciones graves y reiteradas" por parte de Israel al acuerdo en la Franja, como disparos directos contra civiles, bombardeos y ataques deliberados y la detención de varios civiles.

Por su parte, Sanidad, desde la tregua, ha contabilizado 88 muertos y 315 heridos, además de 436 cadáveres recuperados entre los escombros.

AO

