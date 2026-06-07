Si vives en el sur de México o planeas viajar hacia la costa, prepara tu paraguas y toma precauciones. L a recién formada Depresión Tropical Dos-E amenaza con traer lluvias torrenciales y vientos severos durante las próximas horas , alterando el clima y encendiendo las alertas de Protección Civil.

Este domingo 7 de junio de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó la formación de este nuevo sistema ciclónico en las cálidas aguas del océano Pacífico, encendiendo los protocolos de emergencia.

De acuerdo con los reportes oficiales emitidos por la dependencia, el centro del fenómeno meteorológico se localiza a unos 155 kilómetros al sur del puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero.

Las autoridades mantienen una estrecha y constante vigilancia sobre su trayectoria, ya que presenta un desplazamiento lento hacia el noreste a una velocidad de entre 7 y 9 kilómetros por hora.

Actualmente, el sistema registra vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, acompañados de rachas más fuertes que pueden alcanzar hasta los 75 kilómetros por hora en su núcleo.

Evolución a tormenta tropical “Boris”

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que las condiciones atmosféricas actuales, sumadas al aporte de humedad, son altamente favorables para que el sistema gane fuerza rápidamente.

Se pronostica que durante la tarde de este mismo domingo, la depresión evolucione y adquiera la categoría de tormenta tropical, la cual llevaría el nombre oficial de “Boris” .

Te puede interesar: Riva Palacio explica a qué le tiene miedo AMLO

Los modelos meteorológicos de trayectoria indican que el meteoro continuará su avance directo hacia la costa mexicana, con altas probabilidades de tocar tierra firme durante la madrugada del lunes 8 de junio .

Ante este escenario de riesgo, se ha establecido una zona de prevención por efectos de tormenta tropical que abarca desde Lagunas de Chacahua, en Oaxaca, hasta Tecpan de Galeana, en Guerrero.

Estados afectados y pronóstico de lluvias

La amplia circulación nubosa de la Depresión Tropical Dos-E generará un temporal de precipitaciones severas y prolongadas en gran parte del sur y sureste del territorio nacional.

Se esperan lluvias puntuales torrenciales, con acumulaciones extraordinarias de 150 a 250 milímetros, afectando principalmente a las regiones costeras y montañosas de los estados de Guerrero y Oaxaca.

Además, el fenómeno provocará lluvias intensas en el sureste y la costa de Michoacán, así como precipitaciones muy fuertes en zonas de Jalisco, Colima, Guanajuato y el Estado de México.

El oleaje también sufrirá alteraciones significativas en las próximas horas, por lo que se recomienda a la navegación marítima extremar precauciones ante la presencia de olas de dos a tres metros en el Golfo de Tehuantepec.

Recomendaciones de Protección Civil

Las autoridades de protección civil han instado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales del gobierno y evitar cruzar ríos o arroyos de respuesta rápida.

El riesgo de deslaves, aumento en los caudales e inundaciones en zonas bajas es alto, por lo que es vital seguir las indicaciones locales y ubicar los refugios temporales más cercanos a su comunidad.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de SMN

*** Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***

OA