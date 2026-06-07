El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta informativa ante la alta probabilidad de que en las próximas horas se forme el ciclón "Boris" , el cual se convertiría en el segundo sistema nombrado de la temporada de huracanes 2026 en el Pacífico mexicano. La actividad ciclónica se ha intensificado de forma súbita frente a las costas de Guerrero, movilizando a los cuerpos de Protección Civil de varios estados, incluyendo Jalisco.

Zona de baja presión al sur de Guerrero: La amenaza principal

El foco de atención se centra en una zona de baja presión situada a solo 190 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero. Según los modelos meteorológicos más recientes, este sistema ha incrementado su probabilidad de desarrollo ciclónico al 90% en las próximas 48 horas y a 7 días .

De acuerdo con los reportes oficiales del SMN, el sistema se desplaza hacia el noreste y mantiene las condiciones atmosféricas ideales para evolucionar a ciclón tropical durante la jornada de este domingo.

"Las condiciones de temperatura del agua y el comportamiento de la atmósfera regional son altamente favorables para que el sistema evolucione a ciclón tropical en el transcurso de este día. La población en las costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco debe mantenerse atenta a los avisos oficiales", señaló un vocero de meteorología ante la inminente formación de "Boris".

Segundo sistema en vigilancia: El Pacífico bajo monitoreo constante

No es el único fenómeno que el SMN vigila. Paralelamente, una segunda zona de baja presión se ubica frente a las costas de El Salvador, manteniendo un 70% de probabilidad para desarrollo ciclónico tanto a corto (48 horas) como a largo plazo (7 días).

Este segundo sistema se localiza a 450 kilómetros al sureste de la desembocadura del río Suchiate, en la frontera entre México y Guatemala. A diferencia del sistema en Guerrero, este mantiene un desplazamiento lento hacia el norte, lo que obliga a las autoridades a realizar un monitoreo constante de su trayectoria para determinar si podría fusionarse o afectar de manera directa al territorio nacional.

¿Qué estados deben extremar precauciones?

La trayectoria prevista para el sistema frente a Guerrero sugiere que el flujo de humedad y las bandas nubosas podrían afectar significativamente el occidente del país. Los estados bajo mayor vigilancia por posibles lluvias intensas, oleaje elevado y vientos fuertes son:

Guerrero (impacto directo por cercanía)

Michoacán

Colima

Jalisco (efectos indirectos y posibles lluvias intensas)

Recomendaciones de Protección Civil

Ante la posible llegada de "Boris", se recomienda a la población:

Mantenerse informado : Seguir únicamente las cuentas oficiales del SMN y Protección Civil.

: Seguir únicamente las cuentas oficiales del SMN y Protección Civil. Evitar zonas costeras : Ante el pronóstico de oleaje elevado en las próximas 24 a 48 horas.

: Ante el pronóstico de oleaje elevado en las próximas 24 a 48 horas. Preparación: Identificar los refugios temporales más cercanos y tener a la mano una mochila de emergencia con documentos importantes.

El Servicio Meteorológico Nacional continuará emitiendo actualizaciones conforme el sistema evolucione en el Pacífico. Manténgase al tanto de las alertas emitidas en las próximas horas.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de SMN

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