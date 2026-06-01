Beca Rita Cetina: Calendario de pagos junio 2026

Los pagos de la Beca Rita Cetina correspondientes al bimestre mayo-junio de 2026, y que forma parte del programa de continuidad, comienzan hoy lunes 1 de junio. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar dio a conocer el calendario oficial de depósitos, el cual está organizado de acuerdo con la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario.

Este programa forma parte de las principales estrategias de apoyo educativo impulsadas por el Gobierno de México y tiene como objetivo brindar respaldo económico a estudiantes de educación básica para contribuir a la continuidad de sus estudios.

¿Cuándo depositan la Beca Rita Cetina en junio 2026? Fechas de pago por letra

Para este bimestre mayo-junio 2026, las autoridades mantendrán el esquema de dispersión escalonada por letra inicial del primer apellido, un mecanismo utilizado en entregas anteriores para agilizar la distribución de los recursos y evitar saturaciones durante el proceso de pago.

La Coordinación Nacional de Becas, a través de su titular, Julio León Trujillo, confirmó este lunes el calendario oficial para los depósitos correspondientes al periodo mayo-junio.

X / @Julio_LeonT

Calendario de pagos por apellido para mayo-junio

La organización para la entrega de la Beca Rita Cetina para los beneficiarios que estaban inscritos y la recibían antes de este año queda estructurada de la siguiente manera:

Fecha | Letras

Lunes 1 de junio | A, B

Martes 2 de junio | C

Miércoles 3 de junio | D, E, F

Jueves 4 de junio | G

Viernes 5 de junio | H, I, J, K, L

Lunes 8 de junio | M

Martes 9 de junio | N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 10 de junio | R

Jueves 11 de junio | S

Viernes 12 de junio | T, U, V, W, X, Y, Z

Las autoridades recomiendan a los beneficiarios mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales para consultar fechas, montos y cualquier actualización relacionada con los depósitos, y así evitar confusiones o información falsa.

¿Cómo cobrar tu dinero en el Banco del Bienestar?

Para acceder al recurso sin inconvenientes, los beneficiarios o sus tutores deben utilizar la tarjeta del Banco del Bienestar. A través de este plástico oficial, el dinero puede retirarse en efectivo tanto en cajeros automáticos como en sucursales autorizadas.

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¿Cuántos pagos de becas faltan en 2026?

Según la información oficial, los apoyos económicos de estas becas se entregan durante los meses con actividad escolar. Debido a ello, los recursos se distribuyen a lo largo de 10 meses del año y no contemplan pagos durante julio ni agosto, ya que corresponden al periodo vacacional.

Asimismo, el esquema de dispersión no opera de forma mensual, sino mediante depósitos bimestrales. En consecuencia, cada estudiante inscrito en el programa recibe cinco pagos durante el año, los cuales integran el monto acumulado equivalente a dos meses de apoyo económico para contribuir a la continuidad de su formación académica.

Este es el último pago para el ciclo escolar 2026. Para lo que resta del año, quedan pendientes por pagar los bimestres septiembre-octubre y noviembre-diciembre.

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