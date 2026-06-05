Una reciente carta pública del expresidente Andrés Manuel López Obrador ha encendido las alarmas en el escenario político binacional. De acuerdo con el análisis del periodista Raymundo Riva Palacio en su columna de opinión, el texto emitido por el exmandatario no es una simple reflexión casual, sino el reflejo de un profundo "miedo" ante el drástico cambio de postura del presidente estadounidense Donald Trump y el avance de investigaciones judiciales que lo colocan en el centro de la mira de Washington.

Riva Palacio señala que las condiciones de silencio que el tabasqueño se había autoimpuesto han quedado rebasadas por la realidad. La preocupación central radica en el giro de la administración de Trump, cuya actual estrategia etiqueta a los cárteles mexicanos como "narcoterroristas", otorgando facultades extraterritoriales a sus agencias de seguridad.

El "miedo" a la versión 2.0 de Donald Trump

El análisis periodístico subraya que la relación sumisa o controlada que existió en el pasado entre ambos mandatarios ha desaparecido. La actual presión de las agencias estadounidenses ha comenzado a cercar al círculo más cercano del exmandatario mexicano.

“Su carta refleja miedo, y lo que antes veía como probabilidad, ahora está viendo que es una posibilidad” , afirma Riva Palacio.

El detonante de este pronunciamiento habría sido la reciente confirmación en medios estadounidenses, como Los Angeles Times, de que varios gobernadores de Morena —entre ellos Alfonso Durazo (Sonora), Américo Villarreal (Tamaulipas) y Rubén Rocha Moya (Sinaloa)— se encuentran bajo investigación formal en Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado y el contrabando de combustible o "huachicol".

El organigrama de la DEA y el caso contra López Obrador

La gravedad de la situación escala directamente hasta el propio López Obrador. Según información de inteligencia procesada por el Departamento de Justicia de EU, el exjefe del Ejecutivo Federal ocupa una posición focal en las indagatorias de agencias como la DEA y la CIA.

“López Obrador ocupa el número uno en la baraja de la estructura político-criminal que están investigando los servicios de inteligencia y policiales en Estados Unidos” , revela el columnista.

Actualmente, existen al menos dos investigaciones abiertas en territorio estadounidense que involucran de manera directa al exmandatario :

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Transacciones sospechosas: Rastreo de movimientos financieros electrónicos dirigidos a funcionarios de Palacio Nacional, registrados días después del polémico saludo a la madre de Joaquín "El Chapo" Guzmán en marzo de 2020.

Testimonios clave: Declaraciones de capos de la droga, como Jesús "El Rey" Zambada, que detallan presuntos pagos millonarios a cambio de protección institucional.

Vínculos internacionales: Grabaciones que conectan a financieros del Cártel de Sinaloa con funcionarios del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y colaboradores cercanos a la pasada administración mexicana.

El círculo cercano bajo la lupa de Washington

El esquema del Departamento de Justicia no se limita al expresidente. La red de investigación abarca un complejo organigrama donde se identifica al general Audomaro Martínez, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), como el presunto "número dos" de la estructura, seguido de cerca por el actual senador Adán Augusto López.

A pesar del robusto expediente que acumulan las agencias norteamericanas, Riva Palacio aclara que una acción de captura o extracción inmediata contra López Obrador resulta "improbable" a corto plazo , principalmente para evitar la desestabilización del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum. No obstante, concluye que el esquema de protección entre el crimen organizado y la cúpula política de Morena está plenamente judicializado en Washington, y todos los caminos de la investigación conducen al exmandatario.

Con información de Raymundo Riva Palacio

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