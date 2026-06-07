¿Planeas salir este domingo en la ciudad? El clima en el Área Metropolitana de Guadalajara dará un giro húmedo hoy, 7 de junio de 2026, alterando cualquier plan al aire libre. Conocer el pronóstico exacto te evitará sorpresas desagradables y te ayudará a aprovechar tu fin de semana al máximo.

Tras varios días de calor intenso, las condiciones atmosféricas finalmente ceden el paso a la humedad. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha confirmado que las precipitaciones se harán presentes en la capital jalisciense durante la mayor parte de la jornada dominical .

Las temperaturas darán un respiro a los tapatíos, registrando una mínima de 18 grados centígrados durante las primeras horas de la mañana. Para la tarde, el termómetro alcanzará una máxima de 28 grados, manteniendo un ambiente templado y sumamente agradable.

¿A qué hora lloverá en la ciudad?

De acuerdo con los modelos meteorológicos, las primeras gotas comenzarán a caer de forma ligera alrededor del mediodía . Sin embargo, la probabilidad de lluvia aumentará drásticamente hasta alcanzar un 80% a partir de las 16:00 horas .

La intensidad de estas precipitaciones será moderada durante la tarde, pero podría evolucionar a tormentas dispersas al caer la noche . Se recomienda a los conductores extremar precauciones debido al pavimento mojado y la evidente reducción de visibilidad.

Para la noche, el termómetro descenderá nuevamente hasta los 19 grados centígrados. Las condiciones nocturnas mantendrán una alta probabilidad de lluvia, por lo que se sugiere a la ciudadanía abrigarse ligeramente si necesitan salir de sus hogares.

El cielo permanecerá mayormente nublado, con una cobertura que superará el 95% a lo largo de todo el día. Además, se esperan ráfagas de viento provenientes del noreste que alcanzarán velocidades sostenidas de hasta 18 kilómetros por hora.

La humedad relativa se mantendrá por encima del 60%, lo que podría generar una ligera sensación de bochorno antes de que comiencen las precipitaciones. Una vez que la lluvia se asiente, el ambiente se refrescará notablemente en toda la urbe.

Impacto en los municipios aledaños

Las condiciones no serán exclusivas de la capital, ya que municipios como Zapopan y San Pedro Tlaquepaque experimentarán un patrón climático idéntico. En estas zonas, la acumulación de agua podría generar encharcamientos menores en las avenidas principales.

Por su parte, hacia el sur de la metrópoli, en Tlajomulco de Zúñiga, las lluvias podrían presentarse con mayor intensidad eléctrica. Los residentes de esta área deben estar atentos a posibles cortes de energía breves durante la noche.

Hacia el oriente, el municipio de Tonalá también registrará chubascos intermitentes desde media tarde. Las autoridades locales de protección civil ya mantienen un monitoreo constante en las zonas consideradas de alto riesgo por escurrimientos naturales.

Un poco más alejado, el Lago de Chapala también recibirá aportes pluviales importantes este domingo. Estas lluvias tempranas de junio son vitales para comenzar a recuperar el nivel del vaso lacustre más grande e importante de México.

Recomendaciones del Instituto de Astronomía y Meteorología

El Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara sugiere a la población no guardar el paraguas ni el impermeable. Aunque la mañana parezca tranquila, la inestabilidad atmosférica vespertina es prácticamente inminente.

Un beneficio directo de esta jornada lluviosa será la mejora sustancial en la calidad del aire. Las precipitaciones ayudarán a dispersar los contaminantes acumulados durante la semana, ofreciendo un respiro a las personas con alergias o problemas respiratorios.

Finalmente, si tienes eventos programados en exteriores, la mejor estrategia será trasladarlos a espacios techados o reprogramarlos. Este domingo 7 de junio marca el inicio de una semana que promete mantener este patrón húmedo en toda la región.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de SMN

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