Los habitantes del sur de México deben preparar su plan de emergencia de inmediato. La tormenta tropical “Boris” avanza peligrosamente hacia el territorio nacional, amenazando con desatar lluvias torrenciales e inundaciones severas durante las próximas horas de este lunes.

El nacimiento del segundo ciclón de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó la madrugada de este 8 de junio la formación del sistema a partir de la depresión tropical Dos-E. Así, se consolida como el segundo ciclón de la temporada 2026 en el Océano Pacífico .

Según reportes de la Conagua, el centro del fenómeno se localiza a 135 kilómetros al sureste de Acapulco. Su cercanía a las costas de Guerrero mantiene a las dependencias en alerta máxima.

El meteoro presenta un desplazamiento lento hacia el noreste, avanzando a una velocidad de 4 a 7 kilómetros por hora. Esta lentitud incrementa el riesgo de acumulaciones masivas de agua sobre la región.

El sistema registra vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora. Sin embargo, las rachas más destructivas alcanzan los 85 kilómetros por hora, con potencial para derribar árboles y cableado.

Trayectoria y zonas de impacto inminente

Los pronósticos indican que el ciclón tocará tierra firme durante la tarde o noche de este lunes . La zona de impacto directo será la franja costera guerrerense , extendiendo efectos a zonas montañosas.

Guerrero será la entidad más castigada por las bandas nubosas del meteoro. Se esperan precipitaciones torrenciales que podrían superar los 250 milímetros acumulados, cantidad que normalmente cae en varios meses.

Además del impacto en territorio guerrerense, la circulación del sistema afectará al estado de Oaxaca. En esta región, las lluvias intensas oscilarán entre 75 y 150 milímetros, elevando el riesgo de desbordamientos.

El fuerte oleaje representa un peligro inminente para las comunidades costeras y la navegación marítima. Se pronostican olas de cuatro a cinco metros de altura desde Lagunas de Chacahua hasta Técpan de Galeana.

La nubosidad de este sistema no se limitará al sur del país, sino que alcanzará el centro de la República. Estados como Michoacán, Puebla y el Estado de México experimentarán chubascos fuertes.

Medidas de prevención y suspensión de actividades

Ante la llegada del meteoro, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la suspensión preventiva de clases. Esta medida aplica para múltiples municipios costeros y de la sierra guerrerense hasta nuevo aviso.

Las autoridades de Protección Civil instan a la población vulnerable a identificar los refugios temporales más cercanos. Resulta vital resguardar documentos personales importantes herméticamente en bolsas impermeables.

Se recomienda a los automovilistas evitar el tránsito por caminos rurales o zonas montañosas con riesgo de deslaves. La saturación de humedad en el suelo eleva drásticamente la probabilidad de deslizamientos.

Bajo ninguna circunstancia se deben cruzar a pie o en vehículo los cauces de ríos o vados. Las corrientes de agua pueden crecer de forma repentina, arrastrando objetos pesados con facilidad.

La población debe mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar rumores. La prevención oportuna y la acción rápida son las mejores herramientas para salvaguardar la vida ante este fenómeno.

ESPECIAL / Conagua

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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