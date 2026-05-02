Confirman 3 días de tormentas eléctrica, vientos fuertes y granizo: en qué días de mayo será y a qué estados afectará

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó hace unas horas la llegada de un diluvio histórico que azotará a México durante el primer fin de semana de mayo de 2026, desatando 72 horas continuas de tormentas eléctricas severas. Este evento climático extremo marca un punto de inflexión drástico, pues erradica la sofocante onda de calor que asfixió al territorio nacional durante las últimas semanas.

Los meteorólogos pronostican precipitaciones intensas, caída de granizo de gran tamaño y ráfagas de viento que superarán los 70 kilómetros por hora, transformando el panorama de múltiples regiones en cuestión de horas.

Los equipos de Protección Civil ya despliegan operativos preventivos a nivel nacional, instando a la población a asegurar sus viviendas, proteger a sus mascotas y evitar zonas de alto riesgo ante la inminente crecida de ríos y arroyos.

¿A qué estados de México afectará el “diluvio histórico” de mayo?

El sistema frontal avanza desde la frontera norte, fijando su primer blanco en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde los expertos advierten sobre la inminente formación de torbellinos y tornados. Conforme el fenómeno avance hacia el oriente y sureste, descargará lluvias puntuales intensas sobre Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Puebla y el Estado de México.

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Estas entidades enfrentan un riesgo crítico de deslaves e inundaciones repentinas, ya que los suelos resecos por la sequía previa no logran absorber el volumen masivo de agua con la rapidez necesaria. Las autoridades exigen a los habitantes de estas zonas vulnerables mantener listos sus planes de evacuación, resguardar documentos importantes y seguir al pie de la letra las alertas emitidas por los canales oficiales.

Vientos huracanados y un drástico descenso térmico

La masa de aire polar que impulsa este sistema genera un violento evento de "Norte", desatando rachas de viento de hasta 100 km/h y un oleaje de tres a cinco metros de altura en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Simultáneamente, las zonas montañosas de Chihuahua y Durango experimentarán un desplome térmico brutal, registrando temperaturas congelantes de hasta -5 grados Celsius con heladas matutinas.

Este contraste resulta asombroso para los especialistas: mientras el sur del país apenas comienza a refrescar tras días de sol abrasador, el norte vuelve a experimentar condiciones invernales en pleno mes de mayo, demostrando la volatilidad y la fuerza implacable de la naturaleza en esta temporada de transición.

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¿Por qué ocurre este fenómeno extremo ahora?

Este choque climático responde a la violenta interacción entre el frente frío 48, una línea seca y la corriente en chorro subtropical . Durante semanas, la atmósfera mexicana acumuló cantidades masivas de energía térmica y humedad debido a la prolongada onda de calor que rompió récords históricos.

Cuando la masa de aire polar, densa y gélida, choca contra este entorno ardiente, actúa como una cuña que levanta el aire caliente de forma explosiva hacia las capas superiores. Este proceso técnico, conocido como inestabilidad atmosférica severa, detona la formación rápida de nubes cumulonimbus gigantescas, responsables directas de las tormentas eléctricas, los vientos destructivos y las granizadas que presenciamos hoy.

El impacto en Jalisco y las recomendaciones de Protección Civil

Aunque el epicentro del desastre apunta al oriente y norte del país, Jalisco no escapará de los efectos colaterales de este poderoso sistema frontal. El ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico generará cielos nublados y lluvias aisladas en la Zona Metropolitana de Guadalajara, brindando un ligero pero necesario alivio tras días de temperaturas verdaderamente sofocantes.

Protección Civil de Jalisco recomienda a los tapatíos limpiar azoteas, asegurar objetos sueltos que el viento pueda proyectar y evitar cruzar avenidas propensas a inundaciones, como la zona de Plaza del Sol o los pasos a desnivel, garantizando así la seguridad de todos los ciudadanos durante este fin de semana inestable.

¿Cuánto durarán las tormentas eléctricas?

El SMN confirma un periodo crítico de 72 horas continuas de inestabilidad atmosférica, abarcando todo el primer fin de semana de mayo.

Este diluvio histórico exige preparación inmediata, responsabilidad ciudadana y una vigilancia constante de las condiciones meteorológicas en tu localidad. Las autoridades piden a la población no subestimar la fuerza de la naturaleza y mantener a la mano un kit de emergencia con linterna, radio y víveres básicos.

JM