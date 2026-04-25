Las filtraciones no avisan y el clima no perdona. Si esperas a que caiga la primera tormenta en la ciudad, ya es demasiado tarde para impermeabilizar. Descubre el momento exacto para proteger tu hogar, ahorrar dinero y evitar que la humedad destruya tu patrimonio durante este año.

La temporada de lluvias en nuestra ciudad siempre representa un reto mayúsculo para todos los hogares y edificios comerciales. Lamentablemente, muchos tapatíos cometen el grave error de buscar soluciones urgentes justo cuando el agua ya está filtrándose por el techo de sus habitaciones, causando daños irreparables a su patrimonio.

Según los expertos en construcción y mantenimiento del hogar, el momento ideal para aplicar un impermeabilizante acrílico o de poliuretano no es durante el temporal. La mejor época es, sin duda alguna, la primavera, específicamente entre los meses de marzo y mayo , cuando el clima está totalmente a nuestro favor.

¿Por qué la primavera es la clave del éxito para tu techo?

Durante estos meses previos al verano, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) experimenta un clima sumamente cálido, estable y seco. Estas condiciones atmosféricas son absolutamente perfectas para que los materiales selladores se adhieran correctamente a las superficies de concreto sin atrapar humedad residual en el proceso de curado.

Si decides realizar este mantenimiento preventivo en pleno mes de julio o agosto, el agua de las precipitaciones repentinas lavará el producto antes de que logre secarse. Esto significa, literalmente, tirar tu inversión a la basura y dejar tu casa completamente desprotegida ante las fuertes tormentas tapatías de la temporada.

El pronóstico meteorológico que no debes ignorar este año

Históricamente, los especialistas del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) señalan que las precipitaciones fuertes comienzan a mediados de junio . Adelantarte a esta fecha límite es una decisión sumamente inteligente que protegerá la estructura interna y externa de tu vivienda a largo plazo.

Al impermeabilizar en época de intenso calor primaveral, el sol actúa como un poderoso catalizador natural para los polímeros del producto. Esto permite un secado rápido, uniforme y totalmente libre de las temidas burbujas de aire que suelen arruinar el trabajo de sellado a los pocos meses de su aplicación.

Tips rápidos y efectivos para una protección total en tu azotea:

- Limpia a fondo toda la superficie: Barre exhaustivamente, talla con cepillo de cerdas duras y lava la azotea para eliminar polvo, grasa, moho y hojas secas antes de aplicar cualquier producto químico impermeabilizante.

- Sella las grietas previamente con cuidado: Usa cemento plástico especializado o masilla de poliuretano en las fisuras más visibles; recuerda que ningún impermeabilizante funciona mágicamente sobre huecos profundos o grietas estructurales severas.

- Elige calidad comprobada sobre precio bajo: Invierte en marcas reconocidas en Jalisco que ofrezcan al menos cinco años de garantía real, excelente elasticidad y una alta resistencia a los intensos rayos UV del sol.

- Aplica siempre dos capas cruzadas: La primera mano del producto debe ir en sentido horizontal y la segunda en vertical, dejando secar perfectamente el tiempo indicado por el fabricante entre ambas aplicaciones para asegurar el éxito.

En El Informador te recordamos constantemente que el mantenimiento preventivo siempre será mucho más económico y menos estresante que reparar daños estructurales severos. No esperes a que las molestas goteras arruinen tus muebles, tus techos o tu tranquilidad diaria; actúa hoy mismo y asegura el bienestar de toda tu familia.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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