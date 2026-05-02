Enrique Inzunza busca ser testigo cooperante en EU; abogados inician proceso

Los abogados del senador mexicano Enrique Inzunza se acercaron al Departamento de Justicia de EU para hacer la gestión para ser testigo cooperante, esto de acuerdo con un reporte de El Universal. Inzunza fue secretario General de Gobierno de Sinaloa, una posición bajo el mandato de Rubén Rocha Moya.

De acuerdo con una fuente del Departamento de Justicia, "un narcotraficante que se entrega y ofrece información entra principalmente en la figura de testigo cooperante; si existe riesgo real de represalias, puede además ser admitido en el programa de protección de testigos (WITSEC). Ambas figuras son distintas y pueden aplicarse simultáneamente".

Detalla que quienes hacen la gestión en el Departamento de Justicia deben ser abogados estadounidenses con registro en Estados Unidos, abogados federales.

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La acusación contra Inzunza

En la acusación del Departamento de Justicia se le señala de haber sido un enlace entre los líderes de la facción de "Los Chapitos" y Rubén Rocha Moya, quien el viernes pidió licencia temporal como gobernador de Sinaloa, a fin de no entorpecer las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

Según la acusación, Inzunza se encargaba de transmitir comunicaciones de los líderes del cártel hacia Rocha Moya respecto al apoyo que la organización criminal brindó para asegurar su elección como gobernador.

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"Al igual que ROCHA MOYA, INZUNZA CAZAREZ se reunió con los líderes de Los Chapitos y otros líderes del Cártel y acordó planes específicos para que el gobierno de Sinaloa... apoyara y protegiera al Cártel a cambio de favores", indica la acusación.

"ENRIQUE INZUNZA CAZAREZ... ayudó a los líderes de Los Chapitos a instalar funcionarios corruptos para proteger las operaciones de tráfico de drogas de Los Chapitos", mencionó el Departamento de Justicia.

Inzunza se defiende: así rechazó las acusaciones a través de X

Inzunza posteó en X que "soy un hombre que ha dedicado su vida a aplicar el Derecho y a hacerlo respetar; hice carrera por más de 25 años en el Poder Judicial de Sinaloa, del que fui su Magistrado Presidente por casi 11".

Las y los sinaloenses me confirieron la alta responsabilidad de representarlos en el Senado de la República. He asumido esta encomienda conforme a los principios que han regido mi conducta en el ejercicio de los distintos cargos públicos: con dignidad, integridad y compromiso…— Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) May 2, 2026

Añadió que "rechazo con toda firmeza las calumnias y el oprobio del que se pretende hacerme objeto, a través de imputaciones falsas y dolosas, casualmente un día después de que defendiera desde la tribuna del @senadomexicano, en nombre de nuestro grupo parlamentario @MorenaSenadores, el principio basilar e innegociable de la soberanía de México, frente a la inconstitucional actuación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de los EU, en territorio nacional, con la complicidad de la aún Gobernadora del Estado de Chihuahua".

"Coincido y apoyo sin reservas lo dicho por nuestra Jefa del Estado Mexicano, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein), líder de nuestro gran movimiento de transformación: verdad, justicia y defensa de la soberanía nacional", concluye el comunicado.

JM

