¿Hasta qué mes se extenderán las altas temperaturas en México, según el SMN?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reiteró que durante los meses de abril, mayo y junio, las olas de calor son un fenómeno que afecta al país con mayor frecuencia, provocando que durante periodos prolongados las temperaturas se mantengan inusualmente altas.La agencia mexicana encargada de monitorear el clima advirtió a la población sobre los peligros de esta temporada de calor, haciendo un llamado para que se tomen las medidas necesarias de manera inmediata y así prevenir afectaciones derivadas de estos cambios.Señaló que el origen de este fenómeno climático es provocado por los sistemas de alta presión, los cuales impiden la formación de nubes y la dispersión del calor, lo que genera temperaturas que superan el promedio en distintos puntos del país.De acuerdo con los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la dinámica climática de la región, la temporada de ondas de calor en México termina formalmente en junio.El descenso de las temperaturas extremas está directamente vinculado con el establecimiento de la temporada de lluvias y la llegada de humedad por ciclones tropicales, fenómenos previstos para la segunda quincena de dicho mes, los cuales ayudan a refrescar la masa de aire sobre el territorio nacional.No obstante, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), los meses de abril y mayo se mantienen como el periodo de mayor intensidad térmica debido a la persistencia de sistemas de alta presión que impiden la formación de nubosidad.Para mitigar los efectos del calor intenso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece protocolos específicos de autocuidado que permiten al organismo mantener su temperatura interna en niveles seguros. Estas son las acciones primordiales:El golpe de calor es una emergencia médica que ocurre cuando la temperatura corporal supera los 40 grados centígrados. Según los manuales de la American Heart Association (AHA), identificar los síntomas a tiempo marca la diferencia entre una recuperación rápida y daños orgánicos permanentes.La temporada de calor en el territorio nacional suele concluir con la llegada formal de la temporada de lluvias, a mediados de junio; sin embargo, la persistencia de cielos despejados puede prolongar la sensación térmica extrema.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *XP