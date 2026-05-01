¿Hasta qué mes se extenderán las altas temperaturas en México, según el SMN?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reiteró que durante los meses de abril, mayo y junio, las olas de calor son un fenómeno que afecta al país con mayor frecuencia , provocando que durante periodos prolongados las temperaturas se mantengan inusualmente altas.

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La agencia mexicana encargada de monitorear el clima advirtió a la población sobre los peligros de esta temporada de calor, haciendo un llamado para que se tomen las medidas necesarias de manera inmediata y así prevenir afectaciones derivadas de estos cambios.

Señaló que el origen de este fenómeno climático es provocado por los sistemas de alta presión, los cuales impiden la formación de nubes y la dispersión del calor, lo que genera temperaturas que superan el promedio en distintos puntos del país.

¿Cuándo termina la temporada de calor extremo en México, según el SMN?

De acuerdo con los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y l a dinámica climática de la región, la temporada de ondas de calor en México termina formalmente en junio.

El descenso de las temperaturas extremas está directamente vinculado con el establecimiento de la temporada de lluvias y la llegada de humedad por ciclones tropicales, fenómenos previstos para la segunda quincena de dicho mes, los cuales ayudan a refrescar la masa de aire sobre el territorio nacional.

No obstante, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), los meses de abril y mayo se mantienen como el periodo de mayor intensidad térmica debido a la persistencia de sistemas de alta presión que impiden la formación de nubosidad.

¿Cómo protegerse de las altas temperaturas durante la temporada de calor?

Para mitigar los efectos del calor intenso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece protocolos específicos de autocuidado que permiten al organismo mantener su temperatura interna en niveles seguros. Estas son las acciones primordiales:

Hidratación constante: El consumo de agua debe ser frecuente, incluso si no se percibe sensación de sed. De acuerdo con la Mayo Clinic, el cuerpo pierde electrolitos esenciales a través de la sudoración, por lo que es vital evitar bebidas con alto contenido de azúcar o cafeína que favorecen la deshidratación.

El consumo de agua debe ser frecuente, incluso si no se percibe sensación de sed. De acuerdo con la Mayo Clinic, el cuerpo pierde electrolitos esenciales a través de la sudoración, por lo que es vital evitar bebidas con alto contenido de azúcar o cafeína que favorecen la deshidratación. Protección solar física: Se recomienda el uso de ropa de colores claros, tejidos ligeros como el algodón y el empleo de sombreros o sombrillas. La aplicación de protector solar con un factor mínimo de 50 es indispensable para evitar quemaduras en la piel.

Se recomienda el uso de ropa de colores claros, tejidos ligeros como el algodón y el empleo de sombreros o sombrillas. La aplicación de protector solar con un factor mínimo de 50 es indispensable para evitar quemaduras en la piel. Evitar horarios críticos: La exposición directa al sol es especialmente peligrosa entre las 11:00 y las 16:00 horas, periodo en el que la radiación ultravioleta alcanza sus niveles más altos.

La exposición directa al sol es especialmente peligrosa entre las 11:00 y las 16:00 horas, periodo en el que la radiación ultravioleta alcanza sus niveles más altos. Ventilación de espacios: Mantener los lugares de trabajo y el hogar ventilados permite la circulación del aire, reduciendo el riesgo de acumulación de calor en interiores.

¿Qué hacer ante un golpe de calor y cuáles son los síntomas de alerta?

El golpe de calor es una emergencia médica que ocurre cuando la temperatura corporal supera los 40 grados centígrados. Según los manuales de la American Heart Association (AHA), identificar los síntomas a tiempo marca la diferencia entre una recuperación rápida y daños orgánicos permanentes.

Reconocimiento de síntomas: Los signos de alarma incluyen piel roja y caliente, pulso acelerado, dolor de cabeza intenso, mareos, náuseas y, en casos graves, pérdida de la conciencia. Enfriamiento inmediato: Si una persona presenta estos síntomas, la primera medida consiste en trasladarla a un lugar fresco y con sombra. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), es útil aplicar paños húmedos o agua fría en el cuello, axilas e ingles para bajar la temperatura. Posición de seguridad: Se debe colocar al afectado en posición horizontal con las piernas elevadas para favorecer el retorno sanguíneo al cerebro. Atención profesional: Ante cualquier sospecha de golpe de calor, la comunicación con los servicios de emergencia es obligatoria, ya que el paciente puede requerir administración de líquidos por vía intravenosa y monitoreo hospitalario.

La temporada de calor en el territorio nacional suele concluir con la llegada formal de la temporada de lluvias, a mediados de junio; sin embargo, la persistencia de cielos despejados puede prolongar la sensación térmica extrema.

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