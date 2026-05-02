Licencia de Rocha facilita indagatorias por acusaciones desde Estados Unidos

Para el académico de la Universidad de Guadalajara, Francisco Jiménez Reynoso, la solicitud de licencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, permitirá que haya mayor flexibilidad para investigarlo por los delitos que lo señaló el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

El académico recordó que el mandatario cuenta con fuero, es decir, que cuenta protección constitucional o inmunidad procesal otorgada para evitar que sea procesado penalmente por cualquier delito. Por esta razón, al apartarse, aunque de forma temporal al cargo, sí podrá ser investigado.

“Porque si no pide licencia, entonces tiene fuero. Al pedir licencia, entonces hay mayor flexibilidad de investigarlo sin que argumente contar con el fuero” .

Asimismo, la FGR abrió una carpeta de investigación con el fin de seguir con las indagatorias luego de las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra funcionarios mexicanos por posible colusión con el crimen organizado.

El problema es que tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores como la FGR consideraron que no hay fundamentos o evidencia que permita o sustente la urgencia de la detención provisional por parte del gobierno de los Estados Unidos.

Jiménez Reynoso consideró que “la moneda está en el aire”, ante los escenarios sobre el caso de Rubén Rocha.

Esto porque, por una parte, si no se comprueban las acusaciones contra Rocha Moya y no se le extradita ni consuma sus pretensiones jurídicas, el gobierno encabezado por el presidente Donald Trump “quedaría en ridículo”.

De ser comprobadas las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, “entonces se va a acreditar y comprobar que tenemos un narcogobierno” , tal como lo ha señalado y acusado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y se trataría de una acusación seria contra los tres niveles de gobierno porque los señalamientos también involucran a funcionarios como el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez o el senador morenista, Enrique Inzunza.

YC

