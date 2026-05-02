Clima en Guadalajara este 2 de mayo; horas críticas de sol y temperaturas

El termómetro no dará tregua este fin de semana en la capital jalisciense. Desde las primeras horas del día, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) experimentará un ascenso térmico sumamente acelerado, marcando el inicio de una jornada verdaderamente sofocante para todos los tapatíos que planean realizar actividades fuera de casa.

Según los datos meteorológicos más recientes y precisos, la jornada de este sábado 2 de mayo de 2026 estará dominada por un cielo completamente despejado de principio a fin. La probabilidad de lluvia se mantiene en un rotundo 0% , consolidando un ambiente sumamente árido en toda la extensión de la metrópoli.

Las horas más críticas de radiación y temperatura

La temperatura máxima alcanzará los 34°C entre las 14:00 y las 17:00 horas, considerado el momento más intenso y peligroso del día . Sin embargo, la sensación térmica real podría elevarse un par de grados más debido a la radiación directa y la nula presencia de nubosidad protectora en la región.

Por la mañana, el clima ofreció un breve y engañoso respiro con una temperatura mínima de 16°C. Esta marcada amplitud térmica es una característica muy típica de la temporada pre-veraniega en el occidente de México, obligando a los ciudadanos a salir abrigados temprano y despojarse de capas al llegar el mediodía.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha lanzado una advertencia sumamente importante sobre el índice UV, el cual alcanzará un nivel 13 durante la tarde. Esta alarmante cifra representa un riesgo extremo de daño en la piel por exposición solar directa si no se utiliza la protección dermatológica adecuada y constante.

Vientos ligeros y una humedad relativa a la baja

La humedad relativa caerá drásticamente hasta un 24% durante la tarde, creando un entorno ambiental sumamente seco. Esta particular condición meteorológica genera una percepción de calor árido que facilita la deshidratación rápida del cuerpo humano si no se toman las precauciones necesarias y urgentes de consumo constante de líquidos frescos.

En cuanto a las corrientes de aire, se esperan vientos continuos provenientes del oeste-suroeste a lo largo de todo el día. Las ráfagas oscilarán entre los 16 y 43 km/h, siendo brisas cálidas que resultarán totalmente insuficientes para refrescar el pesado y caluroso ambiente urbano de la gran ciudad tapatía.

Zonas densamente pobladas y urbanizadas como Zapopan y el centro de Tlaquepaque podrían concentrar el temido efecto de islas de calor. El exceso de asfalto, el tráfico vehicular y la falta de áreas verdes en ciertos puntos estratégicos intensificarán el bochorno vespertino para todos los peatones y conductores que transiten.

Tips rápidos para sobrevivir al calor tapatío este sábado

Para disfrutar tu fin de semana sin poner en riesgo tu salud o la de tu familia, es vital aplicar estas medidas preventivas inmediatas:

• Bebe al menos dos litros de agua natural, incluso si no sientes sed.

• Usa protector solar FPS 50+ y recuerda reaplicarlo cada dos horas.

• Evita realizar actividades físicas intensas al aire libre entre las 11:00 y las 16:00 horas.

• Viste ropa holgada de algodón en tonos claros y utiliza gafas de sol con filtro UV.

Las autoridades oficiales de Protección Civil de Jalisco recomiendan prestar especial y constante atención a los niños menores de cinco años, mujeres embarazadas y adultos mayores. Ellos conforman el sector demográfico más vulnerable ante un posible golpe de calor, fatiga extrema o un cuadro de deshidratación severa durante este sábado.

Si tus planes de sábado incluyen salir a pasear hacia la concurrida zona de Chapultepec o recorrer el hermoso Centro Histórico, busca siempre caminar por la acera con sombra. Las terrazas techadas, los restaurantes climatizados y los espacios interiores bien ventilados serán, sin duda, tus mejores aliados durante esta jornada.

El pronóstico meteorológico extendido indica que para el domingo podrían aparecer algunas nubes dispersas en el cielo tapatío, brindando una ligera sombra. No obstante, el calor intenso seguirá dominando la ciudad con mucha fuerza antes de la tan esperada llegada de las lluvias de verano que finalmente refrescarán la región.

Mantente siempre informado a través de las plataformas digitales de El Informador para conocer cualquier actualización climática de último momento. Disfruta tu fin de semana con total responsabilidad, cuida a tus seres queridos y nunca subestimes el impacto directo de las altas temperaturas de esta intensa primavera jalisciense en 2026.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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