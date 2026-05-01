Esperan diluvio histórico, vientos fuertes y más de 2 días de lluvias en estas fechas de mayo 2026

La transición entre la primavera y el verano en la República Mexicana suele traer consigo cambios climáticos significativos, pero este año está marcando un precedente histórico por sus variaciones extremas y repentinas.

Tras varias semanas de una sofocante y prolongada onda de calor que castigó a gran parte del territorio nacional con temperaturas superiores a los 40 grados Celsius, las condiciones atmosféricas están por dar un giro drástico que ha puesto en alerta a las dependencias de emergencia.

Las autoridades meteorológicas ya habían advertido previamente sobre una temporada de precipitaciones y ciclones tropicales particularmente activa para este año, fuertemente influenciada por patrones climáticos globales.

Ahora, la inusual combinación de los últimos remanentes invernales con la creciente entrada de humedad tropical está preparando el escenario perfecto para un evento meteorológico sin precedentes que pondrá a prueba la infraestructura urbana y rural de múltiples entidades federativas.

Ante este complejo panorama, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en estrecha coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), confirmó que se espera una lluvia histórica en diversas regiones de México a partir de este viernes 1 de mayo de 2026.

Este fenómeno, que provocará más de dos días de lluvias continuas y torrenciales, se origina por el agresivo desplazamiento del frente frío número 48, el cual interactuará directamente con una masa de aire polar, canales de baja presión y la corriente en chorro subtropical.

Alerta máxima por tormentas severas y vientos

El pronóstico oficial emitido por las autoridades detalla que los impactos más severos de este sistema se registrarán durante el primer fin de semana de mayo, afectando de manera contundente al norte, noreste, oriente y sureste del país.

Se esperan lluvias puntuales intensas, con acumulados extraordinarios que oscilarán entre los 75 y 150 milímetros, en los estados de Veracruz, Oaxaca y Chiapas, las cuales estarán acompañadas de fuertes descargas eléctricas y la inminente caída de granizo de diversos tamaños.

Asimismo, la interacción de estos fenómenos meteorológicos provocará un evento de "Norte" muy agresivo que traerá consigo rachas de viento huracanadas de 80 a 100 kilómetros por hora, además de un oleaje elevado de 3 a 5 metros de altura en las costas de Tamaulipas y Veracruz.

Otras entidades como Nuevo León, Puebla, Tabasco y Campeche también sufrirán los estragos directos de este temporal con precipitaciones muy fuertes que amenazan con desbordar ríos, arroyos y presas locales.

Por su parte, en las regiones del centro del país, incluyendo a la Ciudad de México, el Estado de México y Tlaxcala, este sistema frontal pondrá fin definitivo a la prolongada ola de calor gracias a un marcado y refrescante descenso térmico.

Aunque las lluvias en esta zona central serán de menor intensidad en comparación con el sureste, el riesgo latente de encharcamientos rápidos, inundaciones repentinas y la caída de árboles por los vientos fuertes mantiene a las autoridades capitalinas en estado de alerta máxima.

Medidas preventivas ante el temporal de mayo

Frente a la inminente llegada de estas condiciones climáticas extremas, la Coordinación Nacional de Protección Civil ha emitido un llamado urgente para que la ciudadanía extreme precauciones, especialmente en las zonas catalogadas como de mayor riesgo.

Se recomienda encarecidamente a la población evitar cruzar cuerpos de agua en crecimiento, asegurar estructuras ligeras en los techos, limpiar los desagües comunitarios y ubicar con anticipación los refugios temporales más cercanos, ya que el temporal se estacionará durante al menos 72 horas.

Finalmente, los especialistas de la Conagua subrayaron que este “diluvio histórico” de principios de mayo marcará el inicio definitivo de la temporada de lluvias 2026, la cual exige una preparación constante y rigurosa por parte de la sociedad civil y los tres niveles de gobierno. Mantenerse informado a través de los canales oficiales y tener lista una mochila de emergencia será de vital importancia para mitigar los riesgos, evitar tragedias y salvaguardar la vida durante este fin de semana de clima extremo en México.

YC