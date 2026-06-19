CNTE asegura que no hay acercamientos del gobierno para resolver el conflicto magisterial

Al reinstalar su Asamblea Nacional Representativa durante la noche del jueves, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acusó una postura de cerrazón por parte del gobierno federal para atender sus demandas y poner fin al conflicto y a la manifestación de maestros, que ya suma 18 días.

De acuerdo con integrantes de la CNTE, a diferencia de otros periodos de confrontación con administraciones anteriores, actualmente no existen acercamientos para construir una salida al conflicto.

Durante la sesión, los dirigentes señalaron que mantienen un registro de cada una de las etapas del movimiento, al considerar que el actual conflicto formará parte de la historia de la lucha magisterial.

Sostuvieron que incluso en momentos de fuerte represión contra el movimiento existían intentos de diálogo y negociación, situación que, dijeron, no se observa en la actualidad.

Aseguraron que el gobierno federal se niega a modificar los acuerdos relacionados con el sistema de pensiones y con el manejo de los recursos de los trabajadores, debido a los compromisos económicos existentes con las instituciones y empresas involucradas en la administración de esos fondos.

Los representantes del magisterio disidente rechazaron que exista desgaste entre las bases movilizadas y destacaron la participación de maestros de distintos estados del país en las acciones realizadas tanto en sus entidades como en la Ciudad de México.

Asimismo, se refirieron a los hechos registrados durante las movilizaciones del martes, los cuales calificaron como un ataque directo contra el movimiento magisterial.

Señalaron que cualquier intento de intimidación fortalece la unidad de la organización y reafirma su decisión de continuar con la protesta.

“Le debe quedar muy claro al Estado mexicano que no es de esa forma como va a resolver las demandas de los trabajadores de la educación” , destacaron, al advertir que las acciones de presión únicamente contribuirán a fortalecer la organización del movimiento.

La dirigencia sostuvo que los 46 años de existencia de la CNTE han demostrado la capacidad de resistencia de la organización y reiteró que la lucha continuará hasta lograr respuestas favorables a sus principales demandas.

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MB