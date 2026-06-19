A pocos días de que concluya el plazo para realizar el registro obligatorio de líneas telefónicas y ante la resistencia de la población para efectuarlo, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada sobre la posibilidad de que las autoridades decidan otorgar una prórroga para completar el trámite.

Ante esta pregunta, la Mandataria defendió la normativa y reveló que su gobierno esperará a ver cómo avanza el registro esta semana para anunciar si se amplía el plazo.

Sheinbaum defiende el registro de líneas telefónicas: "no es espionaje"

De acuerdo con la Presidenta, hasta la fecha más de la mitad de las líneas telefónicas activas en el país ya se encuentran vinculadas con la identidad de sus titulares.

La Mandataria federal manifestó que es falso que con este registro el gobierno busque espiar a la población, sino que, indicó, se busca fortalecer la seguridad y evitar diversos delitos, como la extorsión.

En su conferencia de prensa del jueves pasado, la Jefa del Ejecutivo federal indicó que será el próximo 25 de junio cuando José Antonio Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, informará en conferencia de prensa sobre este tema.

"El jueves que entra vamos a presentar sobre las líneas telefónicas para que todos puedan saber. El plazo era en junio. Y Pepe mismo lo va a presentar la próxima semana. Vamos a esperar esta semana cómo avanza el registro, más de la mitad están registradas. Entonces vamos a esperar esta semana (...).

"Es muy importante, para que la gente lo sepa, porque hay mucha campaña también de quien no está de acuerdo con nosotros, de que 'el objetivo es espiar a las personas'. Es absoluta y totalmente falso. Es muy importante para fortalecer la seguridad que los teléfonos estén asociados a una persona, el chip. Eso ayuda mucho a [combatir] la extorsión telefónica y otros delitos que se dan a través de los teléfonos".

La Presidenta destacó que México es de los pocos países, "si no es que el único", en donde las líneas telefónicas no están asociadas a una persona.

Recordó que son las compañías telefónicas las que guardan los datos personales y no el gobierno federal.

"La gente tiene muchas preguntas sobre si se daría de baja estos celulares, ¿habría una prórroga en caso de no registrarse?", se le preguntó. "El jueves ya lo informamos. Pero no queremos afectar a la gente, pero sí que se registren, que avance el registro, es muy importante. Es poco tiempo, se hace rápido, y nos ayudamos entre todos con ese registro", respondió.

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MB