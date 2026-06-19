Próximo partido de México en el Mundial 2026: fecha, hora y rival tras el triunfo ante Corea del Sur

La Selección Mexicana ha asegurado su pase a la siguiente ronda y el liderato del Grupo A luego de obtener una victoria crucial frente a su similar de Corea del Sur. Este resultado positivo ha generado gran expectativa sobre el próximo partido de México en el Mundial 2026, un encuentro que definirá el cierre de la primera fase del torneo internacional. Con la fecha, la hora y el rival ya confirmados, el equipo dirigido por Javier Aguirre se prepara para su tercer compromiso mundialista.

El triunfo por la mínima diferencia ante el conjunto asiático, gracias a la anotación de Luis Romo, se sumó a la victoria previa contra Sudáfrica en el partido inaugural. Con estos seis puntos en la bolsa, el combinado nacional se consolida en la cima de su sector. La afición ya se prepara para el siguiente reto, buscando que el equipo mantenga el paso perfecto antes de encarar la ronda de dieciseisavos de final.

¿Cuándo es el próximo partido de la Selección Mexicana en el Mundial 2026?

De acuerdo con la información oficial y el calendario del torneo, el próximo rival de la escuadra azteca será la selección de Chequia. Este enfrentamiento europeo representa una prueba diferente para el esquema táctico del cuerpo técnico mexicano, que buscará rotar a algunos jugadores sin perder la competitividad. Chequia llega a este duelo con la necesidad de sumar puntos, lo que anticipa un choque de alta intensidad en el terreno de juego.

Para los seguidores que desean seguir de cerca el desempeño del equipo, la fecha y hora del encuentro ya están completamente definidas. El partido entre México y Chequia se llevará a cabo el próximo miércoles 24 de junio. El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México, un horario estelar que permitirá a millones de aficionados sintonizar la transmisión en vivo.

Los datos clave del compromiso establecen que el escenario elegido para este vibrante cierre de la fase de grupos es el histórico Estadio Ciudad de México. Este recinto, que ya fue testigo del debut victorioso del Tricolor ante Sudáfrica, volverá a vestirse de verde, blanco y rojo. La localía ha sido un factor determinante en el rendimiento del equipo, y se espera que el apoyo incondicional del público vuelva a jugar un papel fundamental frente al conjunto europeo.

Cabe destacar que, para la última jornada de la fase de grupos, este compromiso se disputará de manera simultánea con el otro partido del sector. Mientras México y Chequia miden fuerzas en la capital del país, las selecciones de Sudáfrica y Corea del Sur se enfrentarán a la misma hora para definir las posiciones finales y los posibles clasificados restantes del Grupo A.

¿Dónde ver EN VIVO México vs. Chequia?

La transmisión en vivo del partido estará disponible a través de las principales cadenas de televisión abierta, a través de los canales Azteca 7 y Canal 5, y sistemas de paga en el territorio nacional, por el canal de TUDN, así como en la plataforma de streaming VIX Premium.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB