El fenómeno viral del Mundial 2026 no es un jugador estrella, sino un ave de corral. Este viernes 19 de junio, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que busca a Karla, dueña del pato Merlín, para invitarlo a Palacio Nacional, demostrando cómo el humor mexicano conquista la justa deportiva más importante del futbol.

Un símbolo emplumado de la cultura mexicana

Durante "La Mañanera del pueblo" de este viernes, la Mandataria Federal sorprendió a los periodistas y asistentes al abordar un tema que ha dominado las tendencias en redes sociales en los últimos días, nada menos que el pato Merlín.

Claudia Sheinbaum Pardo reconoció abiertamente a este peculiar personaje de internet como un auténtico símbolo de la identidad nacional y del folclore que caracteriza al país.

"Miren este tema del pato Merlín, que puede parecer algo menor; la voy a invitar (a su dueña), Karla se llama, a que traiga a Merlín aquí a la mañanera", expresó la titular del Ejecutivo federal.

Para la Presidenta de la República, este fenómeno digital trasciende la simple anécdota cómica y refleja fielmente "cómo somos los mexicanos" ante los ojos de la extensa comunidad internacional que visita el país.

"Merlín":

Porque Sheinbaum informó que invitará al Pato Merlín a la Mañanera pic.twitter.com/8xvoFouyys — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) June 19, 2026

La fiebre mundialista y las camisetas de Canadá

El impacto mediático del pato Merlín ha cruzado fronteras rápidamente y ha generado una ola de reacciones que llamó la atención del propio Gobierno Federal.

La Mandataria relató con entusiasmo que recientemente observó una fotografía donde aparecen patos vistiendo las distintas camisetas de la liga de Canadá, mercancía que ya se encuentra a la venta.

"Entonces es un símbolo pequeñito de nuestra cultura, de cómo somos", reiteró durante su intervención desde el Salón de Tesorería, destacando la creatividad popular.

Esta peculiar situación ha servido como un puente cultural y de entretenimiento invaluable en medio de la tensión competitiva que caracteriza a cualquier torneo de esta magnitud.

El Mundial 2026 en México: Seguridad y afición "de 10"

Durante la conferencia de prensa, Sheinbaum presentó un balance positivo sobre el desarrollo de la competencia internacional en territorio nacional.

La Presidenta aseguró que "no ha habido ningún problema" en la organización, logística y ejecución de los partidos de futbol del Mundial 2026.

Sheinbaum destacó especialmente el comportamiento cívico de los seguidores locales. "Los aficionados mexicanos portándose 'de 10'", afirmó con satisfacción ante los medios de comunicación.

"Muy bien, ha estado maravilloso", agregó la Mandataria, haciendo especial énfasis en que los operativos de seguridad implementados se han dado "muy bien" en todas las sedes.

Finalmente, aprovechó los micrófonos para lanzar una cálida invitación global: "Lo que está pasando en México es un mensaje al mundo: 'Vengan a vivir México'".

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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