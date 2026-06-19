La Selección Mexicana avanza imparable a dieciseisavos tras vencer a Corea del Sur, desatando la euforia nacional y el festejo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Con el equipo ya clasificado, la expectativa crece ante el cierre de fase de grupos, que coincidirá precisamente con el cumpleaños de la mandataria.

"Todos muy contentos": Sheinbaum

Sheinbaum celebró este viernes la victoria de la Selección Mexicana por 1-0 sobre Corea del Sur en la fase de grupos del Mundial 2026 y destacó la emoción que el resultado ha generado entre los aficionados del país.

"Todos muy contentos, muy contentas, felices, todos muy, muy emocionados. Una felicidad. Muchas felicidades a la Selección Nacional. Por su juego, por el juego, el gol, la atajada del portero y por la felicidad que le dan al pueblo de México. Muchas, muchas felicidades", afirmó la gobernante mexicana durante su conferencia de prensa matutina.

Estas declaraciones se suman al mensaje que la Presidenta publicó la víspera en redes sociales tras el encuentro disputado en el Estadio Guadalajara, donde México derrotó a Corea del Sur con un gol de Luis Romo al minuto 50.

"Muchas felicidades a nuestra Selección. Su triunfo llena de orgullo a todo México" , escribió entonces la Mandataria junto a una fotografía tomada en Palacio Nacional, en la que aparece observando el partido con una camiseta de la Selección Mexicana con el número uno y la palabra "Presidenta" en la espalda.

La imagen también mostró a su esposo, Jesús María Tarriba, acompañándola durante la transmisión del encuentro.

¿Qué viene para México?

México se convirtió en el primer clasificado del Grupo A a los dieciseisavos de final al llegar a seis puntos, tres más que Corea del Sur y cinco por encima de República Checa y Sudáfrica, que empataron 1-1 en la misma jornada.

El combinado dirigido por Javier Aguirre cerrará la fase de grupos el próximo 24 de junio frente a República Checa en el Estadio Ciudad de México, conocido como Azteca, un encuentro que coincidirá con el cumpleaños de la Presidenta, quien previamente había planteado la posibilidad de seguir el partido desde el Fan Fest instalado en el Centro Histórico de la capital mexicana.

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OA

