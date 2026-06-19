El pato Merlín se ha convertido en el inesperado protagonista del Mundial 2026, capturando la esencia de la afición mexicana. Tras volverse viral, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo busca invitarlo a Palacio Nacional, destacando su presencia como un símbolo cultural de la alegría y la buena organización del evento en México.

¡Del estadio a la Mañanera! Claudia Sheinbaum busca al pato Merlín, el fan más viral del Mundial

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que busca al pato Merlín y a sus dueños para invitarlos a una conferencia mañanera , tras volverse viral en el país por su presencia en los eventos del Mundial.

En su conferencia de este viernes 19 de junio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reconoció al pato Merlín como un símbolo de la cultura de nuestro país .

"Miren este tema del pato Merlín, que puede parecer algo menor; la voy a invitar (a su dueña), Karla se llama, a que traiga a Merlín aquí a la mañanera. Es que habla de cómo somos los mexicanos", expresó.

"Ayer estaba viendo una fotografía de patos con las distintas camisetas de la liga de Canadá, que ya se venden. Entonces es un símbolo pequeñito de nuestra cultura de cómo somos", expresó.

¿Por qué el pato Merlín se hizo famoso?

Aparición espontánea: Su fama comenzó tras la victoria de México contra Sudáfrica el 11 de junio de 2026, cuando fue captado en celebraciones callejeras vistiendo la camiseta del "Tri" .

Carisma viral: Su comportamiento tranquilo ante las multitudes, sumado a su atuendo futbolero, cautivó a los aficionados , quienes comenzaron a compartir videos y fotos en redes sociales (TikTok y X).

Símbolo cultural: Su popularidad creció tanto que la propia FIFA lo buscó para colaborar en actividades promocionales y comerciales , llegando a ser nombrado "Embajador distinguido" del FIFA Fan Festival. La Presidenta Claudia Sheinbaum incluso lo calificó como un "símbolo de la cultura de cómo somos los mexicanos".

Origen y familia: Merlín es un pato de dos años que vive con la familia Gómez en la Ciudad de México . Llegó a ellos como un regalo de una clienta tras el fallecimiento de su anterior pato, "Waffle". El nombre "Merlín" fue elegido por la familia evocando la magia de la mitología artúrica.

Cuidados: Su dueña, Karla Ivette, explica que ha sido educado para convivir con el ruido y la gente desde pequeño. Recibe una dieta balanceada (frutas, verduras, proteínas) y, como detalle curioso, su familia mencionó que "una vez a la semana come tacos de carnitas".

Impacto comercial: Su éxito ha desbordado lo digital, inspirando productos temáticos como las "Merliconchas" (pan dulce con forma de pato) en panaderías de la CDMX, e incluso ha inspirado corridos y cumbias en su honor.

El Mundial, sin ningún problema en México, dice Sheinbaum

La Mandataria federal aseguró que "no ha habido ningún problema" en la realización del Mundial en nuestro país .

"Los aficionados mexicanos portándose de 10", afirmó. "Muy bien, ha estado maravilloso", agregó al reconocer que el tema de la seguridad también se ha dado "muy bien".

"Lo que está pasando en México es un mensaje al mundo, vengan a vivir México", agregó Claudia Sheinbaum.

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OA