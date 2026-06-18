Al ser cuestionada sobre la posibilidad de otorgar una prórroga para que los usuarios realicen el registro de sus líneas telefónicas, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, adelantó que la próxima semana José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, hará un anuncio sobre el tema.

En su conferencia de prensa matutina, la Mandataria destacó que más de la mitad de las líneas telefónicas activas en el país ya se encuentran registradas e indicó que esperarán a ver cómo avanza el proceso durante esta semana.

“El jueves que entra vamos a presentar información sobre las líneas telefónicas. Para que todos puedan saberlo, el plazo era en junio y Pepe lo va a presentar la próxima semana. Vamos a esperar esta semana para ver cómo avanza el registro; más de la mitad ya están registradas. Entonces vamos a esperar estos días para poder informar”, indicó.

De este modo, será el próximo jueves 25 de junio cuando las autoridades mexicanas darán a conocer información sobre la vinculación de números celulares con la CURP de sus titulares.

"No queremos afectar a la gente, pero sí que se registren": Sheinbaum

El plazo para cumplir con la vinculación vence el próximo 30 de junio. Según la normativa, las líneas que permanezcan sin registro después de esa fecha enfrentarán restricciones severas en su conectividad.

Los dispositivos afectados no podrán realizar ni recibir llamadas telefónicas, tampoco tendrán la capacidad de enviar o recibir mensajes SMS convencionales ni utilizar datos móviles, lo que limitará de manera significativa la capacidad de comunicación de los usuarios.

En este contexto, la Presidenta exhortó a quienes aún no registran sus líneas a completar el trámite, asegurando que el proceso toma poco tiempo.

"La gente tiene muchas preguntas sobre si se darían de baja estos celulares, ¿habría una prórroga en caso de no registrarse?", se le preguntó en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

"El jueves ya lo informamos, pero no queremos afectar a la gente; sí queremos que se registren, que avance el registro. Es muy importante, toma poco tiempo, se hace rápido y nos ayudamos entre todos con ese registro" , respondió.

Sheinbaum rechaza espionaje en el registro de líneas telefónicas

La Presidenta rechazó las versiones que aseguran que el registro de líneas telefónicas en México tiene fines de espionaje, al señalar que serán las propias empresas las responsables de gestionar los datos de sus clientes; es decir, el gobierno no administrará una base de datos centralizada.

"Es muy importante que la gente lo sepa, porque también hay mucha campaña de quienes no están de acuerdo con nosotros, diciendo que el objetivo es espiar a las personas, y eso es absoluta y totalmente falso. Es muy importante para fortalecer la seguridad que los teléfonos, el chip, estén asociados a una persona. Eso ayuda mucho a combatir la extorsión telefónica y otros delitos que se cometen a través de los teléfonos".

Sheinbaum defendió el registro al afirmar que México es de los pocos países, "si no es que el único", donde las líneas telefónicas no están asociadas a una persona.

De acuerdo con los informes publicados en abril de 2026 por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), existen 144 millones 585 mil 131 líneas activas en el territorio nacional. La distribución del sector muestra que América Móvil (Telcel) concentra el 57.90 por ciento del total; seguida por AT&T, con el 16.42 por ciento; Telefónica (Movistar), con el 14.05 por ciento; y Grupo Walmart (Bait), con el 7.04 por ciento. El resto se divide entre otros 23 concesionarios.

El organismo reportó que, al corte de la noche del viernes 5 de junio de 2026, se contabilizaban 56 millones 797 mil 762 líneas vinculadas exitosamente. Esta cifra representa un crecimiento diario de registros de 15 por ciento en comparación con abril, lo que, según la autoridad, refleja un incremento sostenido en la participación ciudadana conforme se acerca el término del plazo legal.

Con información de SUN

***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***

MB