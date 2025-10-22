Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el miércoles 22 de octubre de 2025

El clima en Mazamitla para este miércoles 22 de octubre determina que estará con cielo claro con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 9 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Jueves 23 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Viernes 24 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Sábado 25 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Lunes 27 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Martes 28 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

